Станцию метро в Мневниках построят независимо от судьбы проекта парламентского центра

Станция метро на территории Мневниковской поймы на северо-западе столицы будет построена вне зависимости от решения вопроса о строительстве Парламентского центра. Как сообщил РИА "Недвижимость"
заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, строительство станции обусловлено "технической необходимостью".
"При проходке метро не реже, чем через каждые три километра необходимо размещать станцию или эвакуационный выход, а расстояние между двумя соседними станциями – почти 7 километров", — пояснил заммэра, отметив, что через Мневниковскую пойму проходит участок Третьего пересадочного контура столичной подземки. Он также не исключил, что станцию метро построят "вчерне", а затем законсервируют до решения вопроса о развитии этой территории, по образцу станции метро "Спартак" на Таганско-Краснопресненской линии.
Строительство парламентского центра в Мневниках должно было начаться еще в конце 2015 года, переезд планировался к 2019 году
. Однако до сих пор нет ясности ни с архитектурной концепцией, ни со схемой финансирования. Проекты парламентского центра разочаровали будущих его обитателей. Результаты повторного конкурса, которые спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала как "абсолютный кризис жанра
в архитектуре", даже не представили широкой публике. Сами депутаты описывают их так: "стеклянная стена", "дворец XIX века", "ладья-корабль, на которой стоят два куба", и "сталинская высотка". Лидирует "ладья" с девятью голосами из 20.
Кроме того, стороны не могут договориться об условиях и схемах передачи инвесторам нынешних зданий Госдумы и Совета Федерации. Как сообщалось ранее, их предполагалось снести, заменив отелем или торговым центром
. Однако, по некоторым данным, управделами хочет оставить здания на своем балансе, что категорически не устраивает инвестора. Еще одна проблема в том, что стоимость нынешних зданий Госдумы и Совфеда не окупает будущую стройку, поэтому стоит вопрос о дополнительной компенсации инвестору.