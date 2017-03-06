Станцию метро в Мневниках построят независимо от судьбы проекта парламентского центра

24 декабря 2015 г. Проекты Парламентского центра опять забраковали: "кризис жанра в архитектуре"

Ранее представленные проекты подвергли критике за "монструозность" и безвкусицу. Среди новых проектов есть "неплохие", но нет ни одного, который бы полностью годился, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.