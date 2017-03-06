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Станцию метро в Мневниках построят независимо от судьбы проекта парламентского центра
9 марта 2017 г. | Время публикации 10:57
Рубрики: Городская инфраструктура, Метрополитен  
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дизайн станции "Нижние Мневники" | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция метро на территории Мневниковской поймы на северо-западе столицы будет построена вне зависимости от решения вопроса о строительстве Парламентского центра. Как сообщил РИА "Недвижимость" заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, строительство станции обусловлено "технической необходимостью".

"При проходке метро не реже, чем через каждые три километра необходимо размещать станцию или эвакуационный выход, а расстояние между двумя соседними станциями – почти 7 километров", — пояснил заммэра, отметив, что через Мневниковскую пойму проходит участок Третьего пересадочного контура столичной подземки. Он также не исключил, что станцию метро построят "вчерне", а затем законсервируют до решения вопроса о развитии этой территории, по образцу станции метро "Спартак" на Таганско-Краснопресненской линии.

Строительство парламентского центра в Мневниках должно было начаться еще в конце 2015 года, переезд планировался к 2019 году. Однако до сих пор нет ясности ни с архитектурной концепцией, ни со схемой финансирования. Проекты парламентского центра разочаровали будущих его обитателей. Результаты повторного конкурса, которые спикер Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала как "абсолютный кризис жанра в архитектуре", даже не представили широкой публике. Сами депутаты описывают их так: "стеклянная стена", "дворец XIX века", "ладья-корабль, на которой стоят два куба", и "сталинская высотка". Лидирует "ладья" с девятью голосами из 20.

Кроме того, стороны не могут договориться об условиях и схемах передачи инвесторам нынешних зданий Госдумы и Совета Федерации. Как сообщалось ранее, их предполагалось снести, заменив отелем или торговым центром. Однако, по некоторым данным, управделами хочет оставить здания на своем балансе, что категорически не устраивает инвестора. Еще одна проблема в том, что стоимость нынешних зданий Госдумы и Совфеда не окупает будущую стройку, поэтому стоит вопрос о дополнительной компенсации инвестору.

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