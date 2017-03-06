]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
марта
pda
Поиск
Архив

Спрос на вторичное жилье в Москве упал до десятилетнего минимума
9 марта 2017 г. | Время публикации 12:47
Рубрики: Недвижимость  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Эксперты в сфере недвижимости в феврале зафиксировали аномально низкие для этого месяца показатели покупательской активности: количество обращений по вопросам жилья по сравнению с прошлым февралем сократилось в 2,3 раза, а число предоплат - на 35 процентов. Как отмечают в агентстве "Инком-Недвижимость", эти показатели не просто ниже нормы, а крайне близки к абсолютным минимумам за 10 лет наблюдений и ко дну нынешнего кризисного рынка.

"Февраль 2017 года еще одним кирпичиком в фундамент кризисного рынка недвижимости. Мы не отметили традиционного оживления спроса в течение месяца, за исключением последних нескольких дней, когда население всколыхнуло заявление мэра Москвы о планах по расселению пятиэтажек. Но это тот сиюминутный интерес, который вызывает любая сенсация; он не будет долгим и не является тенденцией", - отметил представитель агентства Сергей Шлома.

Специалисты отмечают, что для нормального функционирования московскому вторичному рынку жилья не хватает примерно 25-30 процентов спроса. Такая ситуация возникла из-за продолжающегося снижения доходов населения в сочетании с неопределенностью развития экономической ситуации в стране. Среди причин отложенного спроса называется и укрепление рубля, которое привело к ощутимым финансовым потерям у той категории потенциальных покупателей, которая хранила сбережения на приобретение квартиры в долларах и евро.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.03.2017   13:46
3
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 9 марта 2017 г. // Последняя новость 13:53
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>