Спрос на вторичное жилье в Москве упал до десятилетнего минимума Рубрики: Недвижимость

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"Февраль 2017 года еще одним кирпичиком в фундамент кризисного рынка недвижимости. Мы не отметили традиционного оживления спроса в течение месяца, за исключением последних нескольких дней, когда население всколыхнуло заявление мэра Москвы о планах по расселению пятиэтажек. Но это тот сиюминутный интерес, который вызывает любая сенсация; он не будет долгим и не является тенденцией", - отметил представитель агентства Сергей Шлома.



Специалисты отмечают, что для нормального функционирования московскому вторичному рынку жилья не хватает примерно 25-30 процентов спроса. Такая ситуация возникла из-за продолжающегося снижения доходов населения в сочетании с неопределенностью развития экономической ситуации в стране. Среди причин отложенного спроса называется и укрепление рубля, которое привело к ощутимым финансовым потерям у той категории потенциальных покупателей, которая хранила сбережения на приобретение квартиры в долларах и евро. Эксперты в сфере недвижимости в феврале зафиксировали аномально низкие для этого месяца показатели покупательской активности: количество обращений по вопросам жилья по сравнению с прошлым февралем сократилось в 2,3 раза, а число предоплат - на 35 процентов. Как отмечают в агентстве "Инком-Недвижимость" , эти показатели не просто ниже нормы, а крайне близки к абсолютным минимумам за 10 лет наблюдений и ко дну нынешнего кризисного рынка."Февраль 2017 года еще одним кирпичиком в фундамент кризисного рынка недвижимости. Мы не отметили традиционного оживления спроса в течение месяца, за исключением последних нескольких дней, когда население всколыхнуло заявление мэра Москвы о планах по расселению пятиэтажек. Но это тот сиюминутный интерес, который вызывает любая сенсация; он не будет долгим и не является тенденцией", - отметил представитель агентства Сергей Шлома.Специалисты отмечают, что для нормального функционирования московскому вторичному рынку жилья не хватает примерно 25-30 процентов спроса. Такая ситуация возникла из-за продолжающегося снижения доходов населения в сочетании с неопределенностью развития экономической ситуации в стране. Среди причин отложенного спроса называется и укрепление рубля, которое привело к ощутимым финансовым потерям у той категории потенциальных покупателей, которая хранила сбережения на приобретение квартиры в долларах и евро.



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