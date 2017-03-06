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"Библионочь" пройдет в столице 22 апреля
9 марта 2017 г. | Время публикации 09:09
Рубрики: Культура  
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Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева, апрель 2015 года | Департамент культуры города Москвы
В этом году акция "Библионочь" пройдёт в субботу, 22 апреля. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, семь крупных городских читален будут работать до шести утра воскресенья.

Главной площадкой акции станет Триумфальная площадь. Сбор гостей начнётся 22 апреля в 15:00. Площадь на весь вечер превратят в арт-пространство с поэтическими чтениями и мастер-классами. Там можно будет купить книжные новинки, повстречать известных современных писателей и посетить литературное кафе. А городские читальни значительно увеличат количество книг на полках буккросинга.

Темой ночной встречи любителей литературы станет "Новое прочтение". Гостям мероприятия покажут театрализованные постановки и перформансы по мотивам известных произведений, представят новые возможности, услуги и сервисы.

Ночные программы пройдут в библиотеке имени Достоевского, библиотеке искусств имени Боголюбова, библиотеке-читальне имени Тургенева, Доме Гоголя, центральной библиотеке имени Некрасова, детской библиотеке номер 47 на Аргуновской и библиотеке номер 76 имени Лермонтова. Их двери будут открыты с 22:00 до 06:00. Во всех остальных городских библиотеках праздничные мероприятия 22 апреля будут проводиться с 16:00 до 22:00.

Акция "Библионочь" проходит в Москве шестой раз. В прошлом году она была посвящена Году кино и связи кинематографа с мировой литературой.
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