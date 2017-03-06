"Библионочь" пройдет в столице 22 апреля

22 февраля 2016 г. Дата проведения "Библионочи" в этом году совпадет со Всемирным днем книги

В этом году ежегодная акция "Библионочь" придется на 23 апреля. Помимо книжного праздника, в этот день будет запущен единый график работы московских библиотек. Учреждения внутри МКАД будут работать с 10:00 до 22:00.