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Активисты обвинили авторов новых правил землепользования и застройки в растрате бюджетных средств
9 марта 2017 г. | Время публикации 08:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Ряд организаций, муниципальных депутатов и экспертов направили обращение президенту России Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке против проекта правил землепользования и застройки Москвы. Об этом сообщает телеканал "Дождь" .

Авторы обращения пишут, что отсутствие правил землепользования и застройки позволяло градостроительно-земельной комиссии Москвы принимать решения исключительно в интересах коммерческих структур, а не города и его жителей. Вместо того чтобы разрешить эту проблему, предлагаемый проект противоречит Градостроительному и Земельному кодексам России, Градостроительному кодексу Москвы и закону "О Генеральном плане города Москвы". По словам активистов, его принятие "приведет лишь к большей коррупции, многочисленным нарушениям закона, к росту социальной напряжённости, массовому нарушению прав граждан и дальнейшему уничтожению природы города"

Так, проектом предусмотрены территориальные зоны, для которых в нарушение Градостроительного кодекса России не устанавливается градостроительный регламент, позволяя таким образом узаконить нелегальную застройку и одобрять проекты без публичных слушаний . Активисты также обращают внимание на то, что публичные слушания по проекту прошли с многочисленными нарушениями, в том числе c использованием платной массовки и недопуском граждан на слушания. Они требуют провести проверку по признакам растраты бюджетных средств и расследование в отношении лиц, подготовивших ПЗЗ. На разработку проекта из бюджета было выделено 44,5 миллионов рублей.

Муниципальные депутаты еще в конце прошлого года говорили о том, что новые правила позволят правительству Москвы "строить в ручном режиме" и отстранить москвичей от принятия решений. По их словам, жителей слабо оповещали о проведении слушаний, а для округа, где проживает, к примеру, миллион граждан, власти выделяли зал на 250 человек. Депутат Мосгордумы Андрей Клычков, в свою очередь, отметил, что в новых ПЗЗ отсутствуют проекты планировок и схемы территориального планирования, которые разрабатываются специалистами архитектурных институтов за огромные деньги.

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