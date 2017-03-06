Все сугробы в Москве исчезнут в ближайшие несколько дней

Снежный покров в московском регионе может растаять уже к середине марта из-за аномально теплой погоды, сообщает РИАМО
со ссылкой на представителя Гидрометцентра России. По словам собеседника агентства, снег в столице обычно сходит к 1 апреля, но сейчас процесс идет на неделю-две быстрее графика. Он также отметил, что выше нормы столбики термометров будут держаться как минимум до 14 марта.
Между тем в марте выпало 11 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы, но высота сугробов - в три раза ниже обычного. По норме она должна составлять 34 сантиметра, но накануне синоптики зафиксировали сокращение снежного покрова до 9 сантиметров.
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отмечает, что в четверг, 9 марта, может быть побит температурный рекорд, который составляет для этого дня плюс 9,1 градуса.