Столичное управление Росреестра с 11 марта прекратит принимать документы от юрлиц и предпринимателей Рубрики: Недвижимость

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Соглашение о передаче обслуживания юрлиц в центры госуслуг было подписано в феврале этого года, а с 1 марта в 22 столичных центрах госуслуг в рамках пилотного проекта был открыт прием документов от ИП и юрлиц на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости.



По словам руководителя московского управления Росреестра Игоря Майданова, возможность получать услуги в центрах "Мои документы" станет "важным шагом в развитии делового климата" города. Данная мера дополнит вступивший в силу с января ФЗ-218, позволяющий объединить процедуру регистрации прав и постановку недвижимости на кадастровый учет, отмечает агентство. С 11 управление Росреестра по Москве прекратит прием документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а с 13 марта эти полномочия полностью перейдут к городским МФЦ "Мои документы", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Соглашение о передаче обслуживания юрлиц в центры госуслуг было подписано в феврале этого года, а с 1 марта в 22 столичных центрах госуслуг в рамках пилотного проекта был открыт прием документов от ИП и юрлиц на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости.По словам руководителя московского управления Росреестра Игоря Майданова, возможность получать услуги в центрах "Мои документы" станет "важным шагом в развитии делового климата" города. Данная мера дополнит вступивший в силу с января ФЗ-218, позволяющий объединить процедуру регистрации прав и постановку недвижимости на кадастровый учет, отмечает агентство.



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