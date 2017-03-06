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Столичное управление Росреестра с 11 марта прекратит принимать документы от юрлиц и предпринимателей
9 марта 2017 г. | Время публикации 19:02
Рубрики: Недвижимость  
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Moscow-Live.ru
С 11 управление Росреестра по Москве прекратит прием документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а с 13 марта эти полномочия полностью перейдут к городским МФЦ "Мои документы", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соглашение о передаче обслуживания юрлиц в центры госуслуг было подписано в феврале этого года, а с 1 марта в 22 столичных центрах госуслуг в рамках пилотного проекта был открыт прием документов от ИП и юрлиц на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости.

По словам руководителя московского управления Росреестра Игоря Майданова, возможность получать услуги в центрах "Мои документы" станет "важным шагом в развитии делового климата" города. Данная мера дополнит вступивший в силу с января ФЗ-218, позволяющий объединить процедуру регистрации прав и постановку недвижимости на кадастровый учет, отмечает агентство.
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