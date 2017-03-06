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Центр Рерихов обвинил Минкультуры в попытках уничтожить музей
9 марта 2017 г. | Время публикации 16:12
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
Вице-президент Международного центра Рерихов (МЦР) Александр Стеценко выразил убеждение в том, что инициатива Министерства культуры по созданию музея семьи Рерихов в усадьбе Лопухиных - лишь прикрытие для уничтожения МЦР. С таким заявлением, как передает "Интерфакс", Стеценко выступил перед журналистами в четверг, 9 марта.

"Как можно говорить о создании музея Рериха и уничтожать музей, созданный самим Святославом Николаевичем?" - возмутился представитель центра. Он подчеркнул, что организация готова сотрудничать с Минкультуры и даже оказывать помощь в создании государственного музея Рериха, "но не за счет уничтожения общественного".

Отметим, что Министерство культуры уже давно обозначила свои претензии на центр. Еще в 2014 году ведомство обращалось к мэру Сергею Собянину с просьбой о льготной аренде усадьбы Лопухиных, где находится центр, и которую он восстанавливает много лет. При этом самих сотрудников учреждения об этом даже не поставили в известность. "Минкультуры говорит о том, что поддерживает меценатство в России. И в то же время, музей, созданный меценатами, никто не поддерживает, кроме общественных организаций, которые понимают значение наследия Рерихов, - говорил тогда Стеценко. - Руководство страны, видимо, больше интересует политика, чем проблемы культуры".

В прошлом году, напомним, министр культуры РФ Владимир Мединский предложил создать государственный музей Рерихов как филиал Государственного музея Востока, а площадкой для него должна была стать усадьба Лопухиных, где сейчас находится МЦР.
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