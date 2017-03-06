Столичная Госавтоинспекция приостановила регистрацию машин и выдачу прав из-за технических сбоев Рубрики: Автотранспорт

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В ведомстве отметили, что перебои связаны с проводимыми техническими работами с программным обеспечением. Ожидается, что система начнет функционировать в штатном режиме в пятницу, 10 марта, с 21:30. "Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в Госавтоинспекции. Столичное управление ГИБДД сообщило о перебоях в регистрационно-экзаменационных подразделениях при обработке заявлений граждан на регистрацию транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госавтоинспекции.В ведомстве отметили, что перебои связаны с проводимыми техническими работами с программным обеспечением. Ожидается, что система начнет функционировать в штатном режиме в пятницу, 10 марта, с 21:30. "Приносим извинения за доставленные неудобства", - добавили в Госавтоинспекции.



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