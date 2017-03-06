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Три музыкальные школы хотят закрыть ради строительства нового спортивного комплекса
9 марта 2017 г. | Время публикации 13:21
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Родители учеников трех столичных музыкальных школ подписали обращение к президенту России с просьбой не закрывать эти учебные учреждения. В поддержку своего обращения музыканты планируют провести концерт и флешмобы, сообщил РБК инициатор обращения.

На месте здания по адресу: Трёхгорный вал, дом 2/4 строение 1, в котором в настоящее время размещены Государственное училище духового искусства (ГУДИ), детская музыкальная школа имени Блажевича и хоровая школа имени Чеснокова, планируют построить новый комплекс для государственной спортивной школы номер 29 "Хамовники", которая специализируется на акробатическом рок-н-ролле. Новое здание будет включать залы для спортивной гимнастики и акробатики, хореографии и батута, а также проведения тренировок, городских и региональных соревнований. Кроме того, в проекте предусмотрены гостиничные номера для спортсменов из других городов, а также автостоянка. Общая площадь здания — более 5 тыс. квадратных метров, включая подземные этажи.

Родители учащихся музыкальных школ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой предотвратить их ликвидацию, обращая внимание на то, что снос здания и закрытие находящихся в нем музыкальных образовательных учреждений оставит без музыкального образования около тысячи детей и студентов. Соответствующее обращение размещено на платформе для онлайн-петиций.

Автор петиции, сын основателя ГУДИ Ренат Гехт, подал соответствующие обращения в аппарат и в приемную президента России, а также руководителю департамента культуры города Москвы Александру Кибовскому, начальнику управления образования столичного департамента культуры Андрею Трофимову, руководителю комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину и в Общественную палату России. По его словам, власти Москвы спустили письма "вниз" и запретили администрации ГУДИ общаться со СМИ.

Представитель школы "Хамовники" отказался комментировать обращение Гехта и родителей учеников музыкальных школ к президенту, заявив, что ему об этом ничего не известно. Секретарь комиссии по культуре Общественной палаты России также заявил, что в комиссию не поступало никаких обращений о судьбе музыкальных школ. Между тем активисты заявляют, что намерены проводить в поддержку училища концерты и флешмобы с участием известных музыкантов: один из таких концертов может пройти в Большом зале Московской консерватории.

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