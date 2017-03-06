В центре столицы задержали пьяного угонщика без прав

На Садовом кольце задержали пьяного водителя, который управлял угнанным автомобилем. Как выяснилось, на нем он скрылся с места аварии, которую совершил на другой угнанной машине, пишет "Российская газета"
Автомобиль Ford Focus на Садовой-Триумфальной улице остановили сотрудники 6-го спецбатальона ДПС ГИБДД. Документов у водителя не оказалось, а при разговоре сотрудники батальона почувствовали запах алкоголя. Сама же машина только что была объявлена в угон: водитель попытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, несколькими часами ранее он угнал автомобиль в Московской области, но во время движения не справился с управлением и попал в аварию, в которой пострадал человек, получивший травмы средней тяжести. Пострадавший был госпитализирован, а виновник скрылся, угнав Ford Focus.
Кроме того, ранее угонщика уже задерживали в нетрезвом виде, но он отказался от медосвидетельствования и был лишен прав. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".