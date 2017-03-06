В центре столицы задержали пьяного угонщика без прав Рубрики: Происшествия

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Автомобиль Ford Focus на Садовой-Триумфальной улице остановили сотрудники 6-го спецбатальона ДПС ГИБДД. Документов у водителя не оказалось, а при разговоре сотрудники батальона почувствовали запах алкоголя. Сама же машина только что была объявлена в угон: водитель попытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, несколькими часами ранее он угнал автомобиль в Московской области, но во время движения не справился с управлением и попал в аварию, в которой пострадал человек, получивший травмы средней тяжести. Пострадавший был госпитализирован, а виновник скрылся, угнав Ford Focus.



Кроме того, ранее угонщика уже задерживали в нетрезвом виде, но он отказался от медосвидетельствования и был лишен прав. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".



На Садовом кольце задержали пьяного водителя, который управлял угнанным автомобилем. Как выяснилось, на нем он скрылся с места аварии, которую совершил на другой угнанной машине, пишет "Российская газета" Автомобиль Ford Focus на Садовой-Триумфальной улице остановили сотрудники 6-го спецбатальона ДПС ГИБДД. Документов у водителя не оказалось, а при разговоре сотрудники батальона почувствовали запах алкоголя. Сама же машина только что была объявлена в угон: водитель попытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, несколькими часами ранее он угнал автомобиль в Московской области, но во время движения не справился с управлением и попал в аварию, в которой пострадал человек, получивший травмы средней тяжести. Пострадавший был госпитализирован, а виновник скрылся, угнав Ford Focus.Кроме того, ранее угонщика уже задерживали в нетрезвом виде, но он отказался от медосвидетельствования и был лишен прав. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".



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