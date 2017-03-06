]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
марта
pda
Поиск
Архив

В центре столицы задержали пьяного угонщика без прав
9 марта 2017 г. | Время публикации 09:45
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
На Садовом кольце задержали пьяного водителя, который управлял угнанным автомобилем. Как выяснилось, на нем он скрылся с места аварии, которую совершил на другой угнанной машине, пишет "Российская газета"

Автомобиль Ford Focus на Садовой-Триумфальной улице остановили сотрудники 6-го спецбатальона ДПС ГИБДД. Документов у водителя не оказалось, а при разговоре сотрудники батальона почувствовали запах алкоголя. Сама же машина только что была объявлена в угон: водитель попытался скрыться, но был задержан. Как выяснилось, несколькими часами ранее он угнал автомобиль в Московской области, но во время движения не справился с управлением и попал в аварию, в которой пострадал человек, получивший травмы средней тяжести. Пострадавший был госпитализирован, а виновник скрылся, угнав Ford Focus.

Кроме того, ранее угонщика уже задерживали в нетрезвом виде, но он отказался от медосвидетельствования и был лишен прав. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.03.2017   13:46
3
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 9 марта 2017 г. // Последняя новость 13:53
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>