Зацеперов предлагают отправлять на общественные работы

16 февраля 2017 г. Зацепингу хотят сделать антирекламу с помощью столичной молодежи

Депутат Мосгордумы Александр Семенников просит разместить на железнодорожных станциях рекламу против зацепинга. Он также предложил провести молодежный конкурс на лучший эскиз и лозунг рекламных плакатов.