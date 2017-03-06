Зацеперов предлагают отправлять на общественные работы

Мосгордума рассмотрит предложения москвичей о введении общественных работ для зацеперов в качестве меры наказания. Как заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, которого цитирует РИА "Новости"
, 20 февраля на портале "Активный гражданин" стартовало голосование, в ходе которого москвичи могут высказать свое мнение о законопроекте, увеличивающем штрафы для зацеперов. Одним из самых популярных предложений стало введение общественных работ в качестве наказания за зацепинг. Это предложение планируют учесть при работе с законопроектом во втором чтении.
Напомним, Мосгордума намерена внести в Госдуму законопроект об увеличении штрафов для зацеперов
. Согласно законопроекту, проезд на крышах автобусов, трамваев, троллейбусов или в других не приспособленных для проезда местах будет наказываться административным штрафом в размере от тысячи до пяти тысяч рублей. Штрафы для зацеперов в городах федерального значения будут выше, чем в субъектах федерации.
В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Антон Цветков предложил не ограничиваться штрафом и ввести для зацеперов административный арест сроком на 15 суток. А депутат Мосгордумы Александр Семенников просит РЖД разместить на железнодорожных станциях и других объектах столицы рекламу против зацепинга
и провести молодежный конкурс на лучший эскиз и лозунг таких рекламных плакатов.