Новое здание Музея русского зарубежья откроют ко Дню города Рубрики: Городская инфраструктура

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Фасад нового здания будет покрыт



Помимо строительства четырёхэтажного дома, ведётся реконструкция административного здания, расположенного по соседству. На фасадах XIX века восстанавливают архитектурные детали и рисунки оконных и дверных проёмов. Над входами в здание появятся металлические козырьки в стиле конца XIX — начала XX века. Оконные и дверные проёмы выполнят из натурального дуба, а цоколь отделают натуральным камнем. При этом оба строения объединят в один административно-выставочный корпус, где разместятся выставочные залы, многофункциональный зал на 187 мест, кабины переводчиков-синхронистов, помещения технических служб, офисы для научных сотрудников и администрации.



Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына на Нижней Радищевской улице, дом 2, строение 3 откроют ко Дню города. Об этом порталу мэра и правительства столицы сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв, уточнив, что "работы идут в хорошем темпе".Фасад нового здания будет покрыт навесными панелями-"хамелеонами" , которые будут переливаться разными цветами. Такое оформление зрительно отделит новое здание от старого. В нём выделят помещения под киноконцертный зал, буфет, гардероб, подземное фондохранилище и паркинг.Помимо строительства четырёхэтажного дома, ведётся реконструкция административного здания, расположенного по соседству. На фасадах XIX века восстанавливают архитектурные детали и рисунки оконных и дверных проёмов. Над входами в здание появятся металлические козырьки в стиле конца XIX — начала XX века. Оконные и дверные проёмы выполнят из натурального дуба, а цоколь отделают натуральным камнем. При этом оба строения объединят в один административно-выставочный корпус, где разместятся выставочные залы, многофункциональный зал на 187 мест, кабины переводчиков-синхронистов, помещения технических служб, офисы для научных сотрудников и администрации.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 ноября 2016 г. Новое здание Музея русского зарубежья откроется в следующем году

Фасад нового четырехэтажного здания будет покрыт навесными панелями-"хамелеонами", которые будут переливаться разными цветами и позволят регулировать свет в помещении. Новое здание соединят со старым несколькими переходами.

