]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
9
мая
pda
Поиск
Архив

Реновация соответствует заповедям ислама, считают в Духовном управлении мусульман
9 мая 2017 г. | Время публикации 10:12
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Дамир Гизатуллин | © РИА Новости / Александр Натрускин
Мусульмане поддерживают программу реновации, поскольку она соответствует посланию пророка Мухаммеда. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин.

"Мы же видим, что зимой, как только начинаются морозы от 20 градусов, там очень прохладно. Маленькие неудобные ванные, коридорчики, прихожие – не развернуться. У нас же есть религиозный хадис, пророк Мухаммед говорил: стройте дома комфортные, хорошие, качественные, дорогие, чтобы было жить там приятно, уютно. Поэтому мусульмане будут полностью это поддерживать", - заявил он.

Между тем сама программа продолжает вызывать споры даже среди специалистов: мэрия активно тиражирует картинки новостроек из рекламных буклетов строительных компаний, однако на деле все дома построены по стандартам XIX века - из традиционных материалов, с паровым отоплением и с вытяжной вентиляцией, уносящей тепло. В качестве оправдания в мэрии заявляют, что "строят бюджетное жилье". Девелоперы утверждают, что построить жилье комфорт-класса, о чем ранее заявлял мэр столицы Сергей Собянин, на суммы, выделенные из бюджета, попросту невозможно. А в качестве сторонников сноса домов выступают представители "золотой молодежи", делающие карьеру в столичном правительстве.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
В соцсетях за снос пятиэтажек в Москве агитирует "золотая молодежь"
8 мая 2017 г.
В соцсетях за снос пятиэтажек в Москве агитирует "золотая молодежь"
Как выяснили СМИ, среди "простых москвичей", пишущих о невыносимой жизни в пятиэтажках, немало молодых людей с высокопоставленными родителями, ведущие в действительности роскошный образ жизни и делающие карьеру в правительстве Москвы.
7 мая 2017 г.
5 мая 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
9.05.2017   16:36
1
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 9 мая 2017 г. // Последняя новость 15:35
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>