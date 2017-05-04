Реновация соответствует заповедям ислама, считают в Духовном управлении мусульман

Мусульмане поддерживают программу реновации, поскольку она соответствует посланию пророка Мухаммеда. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва"
сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Гизатуллин.
"Мы же видим, что зимой, как только начинаются морозы от 20 градусов, там очень прохладно. Маленькие неудобные ванные, коридорчики, прихожие – не развернуться. У нас же есть религиозный хадис, пророк Мухаммед говорил: стройте дома комфортные, хорошие, качественные, дорогие, чтобы было жить там приятно, уютно. Поэтому мусульмане будут полностью это поддерживать", - заявил он.
Между тем сама программа продолжает вызывать споры даже среди специалистов: мэрия активно тиражирует картинки новостроек
из рекламных буклетов строительных компаний, однако на деле все дома построены по стандартам XIX века - из традиционных материалов, с паровым отоплением и с вытяжной вентиляцией, уносящей тепло. В качестве оправдания в мэрии заявляют, что "строят бюджетное жилье". Девелоперы утверждают, что построить жилье комфорт-класса, о чем ранее заявлял мэр столицы Сергей Собянин, на суммы, выделенные из бюджета, попросту невозможно
. А в качестве сторонников сноса домов выступают представители "золотой молодежи"
, делающие карьеру в столичном правительстве.