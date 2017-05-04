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В Москве за 36 часов выпало 70% месячной нормы осадков
9 мая 2017 г. | Время публикации 09:07
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
По предварительным расчетам, 8 и 9 мая в столице выпало 36 миллиметров осадков. Как сообщили в Гидрометцентре России, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 миллиметр.

Синоптики прогнозируют 9 мая облачную, с прояснениями погоду, ветер с порывами до 7-12 метров в секунду, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов, выпадет до двух миллиметров осадков.

В то же время экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью. Для этого будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всего дня.
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