В Москве за 36 часов выпало 70% месячной нормы осадков

По предварительным расчетам, 8 и 9 мая в столице выпало 36 миллиметров осадков. Как сообщили в Гидрометцентре России
, за последние 36 часов прирост осадков на базовой московской метеостанции на ВДНХ составил около 70% месячной нормы, которая в мае насчитывает 51 миллиметр.
Синоптики прогнозируют 9 мая облачную, с прояснениями погоду, ветер с порывами до 7-12 метров в секунду, небольшие осадки. Днем температура воздуха не превысит 5-7 градусов, выпадет до двух миллиметров осадков.
В то же время экипажи Воздушно-космических сил РФ в День Победы выполнят разгон облаков над Москвой и областью. Для этого будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 0:00 9 мая в течение всего дня
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