В Москве за 36 часов выпало 70% месячной нормы осадков

8 мая 2017 г. Холода задержатся в столице до выходных, резкого потепления не будет

Погода на короткой рабочей неделе в Москве будет "чрезвычайно холодной". До четверга будет пасмурно, ожидаются осадки в смешанной форме, сильный ветер. В пятницу осадки сократятся до минимума, а в выходные потеплеет до 15-17 градусов.