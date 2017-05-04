Столичный мэр поздравил москвичей с Днем Победы, вызвав ехидные комментарии

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы. "Дорогие москвичи! Поздравляю вас с самым важным праздником – Днем Победы. Желаю, чтобы в каждом доме царил мир", - написал Собянин на своей официальной странице
в Twitter.
Поздравление мэра вызвало неожиданную реакцию блоггеров, которые напомнили о грядущей реновации: "Спасибо, мир будет, если отзовут закон о реновации, вы не будете разрушать наши дома и создавать штабы, как на войне", - написал один из ответивших. "Сергей Семёнович, а куда пошли деньги на разгон облаков к 9мая??? Кто виноват?", - пишет еще один комментатор: напомним, что в связи со сложными погодными условиями была отменена воздушная часть парада Победы.
9 мая в парках пройдут концерты, можно будет увидеть реконструкции военных сражений, фейерверки. Также в День Победы в столице пройдет акция "Бессмертный полк", в которой могут принять участие около миллиона человек. В связи с акцией с 12 до 19 часов полностью перекроют
Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост.