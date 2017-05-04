Столичный мэр поздравил москвичей с Днем Победы, вызвав ехидные комментарии

8 мая 2017 г. Движение ограничат в центре столицы 9 мая в связи с акцией "Бессмертный полк"

С 12:00 до 19:00 9 мая полностью перекроют Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост.