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Столичный мэр поздравил москвичей с Днем Победы, вызвав ехидные комментарии
9 мая 2017 г. | Время публикации 11:56 | Последние изменения 12:12
Рубрики: Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Победы. "Дорогие москвичи! Поздравляю вас с самым важным праздником – Днем Победы. Желаю, чтобы в каждом доме царил мир", - написал Собянин на своей официальной странице в Twitter.

Поздравление мэра вызвало неожиданную реакцию блоггеров, которые напомнили о грядущей реновации: "Спасибо, мир будет, если отзовут закон о реновации, вы не будете разрушать наши дома и создавать штабы, как на войне", - написал один из ответивших. "Сергей Семёнович, а куда пошли деньги на разгон облаков к 9мая??? Кто виноват?", - пишет еще один комментатор: напомним, что в связи со сложными погодными условиями была отменена воздушная часть парада Победы.

9 мая в парках пройдут концерты, можно будет увидеть реконструкции военных сражений, фейерверки. Также в День Победы в столице пройдет акция "Бессмертный полк", в которой могут принять участие около миллиона человек. В связи с акцией с 12 до 19 часов полностью перекроют Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевскую и Москворецкую набережные, Большой Москворецкий мост.
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