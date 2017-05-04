Спасатели потушили пожар в частном доме на западе Москвы Рубрики: Происшествия

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В 03:53 ночи на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Толстопальцево. Из соседнего дома эвакуировали трех человек, в 04:37 пожар ликвидировали. При этом МЧС опровергает сообщения о взрывах газовых баллонов: по данным работника ведомства, в горящем доме было два газовых баллона о которых спасателей предупредил хозяин дома. Сотрудники МЧС приняли решение тушить пожар с более дальнего расстояния. В результате баллоны не взорвались и были извлечены из пожарища. Дом в частном секторе загорелся в поселке Толстопальцево, пожарные ликвидировали возгорание и не дали ему распространиться на соседние постройки. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по столице.В 03:53 ночи на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании частного дома в поселке Толстопальцево. Из соседнего дома эвакуировали трех человек, в 04:37 пожар ликвидировали. При этом МЧС опровергает сообщения о взрывах газовых баллонов: по данным работника ведомства, в горящем доме было два газовых баллона о которых спасателей предупредил хозяин дома. Сотрудники МЧС приняли решение тушить пожар с более дальнего расстояния. В результате баллоны не взорвались и были извлечены из пожарища.



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