День Победы в столичных парках: Бал Победы, фестиваль шагающих оркестров и концерты военных песен Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru День Победы отпразднуют в 20 парках – там выступят духовые оркестры и прозвучат песни военных лет, пройдут спектакли, кинопоказы и фейерверки. В Парке Горького появится инсталляция из солдатских писем с фронта и выставка военной техники, в парке Победы на Поклонной горе выступит оркестр под управлением Валерия Гергиева, в саду "Эрмитаж" пройдет традиционный Бал Победы, а в Саду Баумана – Фестиваль шагающих оркестров. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию NEWSmsk.com.



Большинство мероприятий стартуют в 13:00. На 19 площадках можно будет увидеть фейерверки, которые начнутся в 22:00. В числе площадок значатся Парк Горького, парк Победы на Поклонной горе, сад "Эрмитаж", парки "Сокольники", "Красная Пресня", Сад имени Баумана, Таганский, Измайловский, Кузьминки, Воронцовский, Лианозовский, Гончаровский, Перовский, Северное Тушино, Сиреневый сад, Садовники, парк 50-летия Москвы, Бабушкинский, парк 850-летия Москвы.



На Главном входе в парк Горького появится масштабная инсталляция из настоящих писем солдат с фронта, тексты которых будут звучать из динамиков. С утра на балюстраде покажут прямую трансляцию Парада Победы, а днем на главной сцене парка пройдет концерт военной песни от фонда ветеранов боевых действий "Рокада" и выступит певец Жюльен Дассен с оркестром Военно-морского флота. На Пушкинской набережной разместятся выставка военной техники и полевые кухни. В Парке искусств Музеон можно будет узнать, сколько дней длилась сталинградская битва, сколько бомб было сброшено на Москву и другие факты о Великой Отечественной войне.



Гостей парка "Сокольники" ждет концертная программа с участием ансамбля "Лейся песня" и кавер-группы RocknLora. На Фестивальной площади покажут театральную постановку – шахматную партию между СССР и Германией на большом игровом поле. По площадке будут двигаться зенитные установки, военные мотоциклы и другая техника. В парке появятся динамические воздушные фонтаны "Языки пламени", тантамарески в виде орудий Великой Отечественной войны и таблички с пронзительными строками из последних писем солдат с фронта. Посетители смогут написать поздравления ветеранам на арт-объекте – большом треугольном письме "Помним, гордимся и чтим".



Празднование в парке на Поклонной горе начнется с прямой трансляции Парада Победы в 10:00. Мероприятие продолжит концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. На пересечении Аллеи солдат и Аллеи ветеранов войны и труда развернется ежегодный фестиваль "Музыкальный квартал" с участием творческие коллективы Вооруженных сил РФ, кадетских корпусов, школ искусств и клубов исторической реконструкции. Вечером на главной сцене пройдет праздничный концерт телеканала "ТВ Центр". Завершится празднование артиллерийским залпом из 18 пушек.



В саду "Эрмитаж" будет воссоздана атмосфера 40-х годов, появится выставка советских ретро-автомобилей, выступят Военный духовой оркестр и Мужской камерный хор. В 18:00 на площади перед исторической эстрадой начнется бал Победы "В шесть часов вечера": танцы гостей праздника и ветеранов, выступления танцевальных коллективов, песни военных лет. Пройдут открытые уроки по ретро-танцам: краковяк, танго, вальс и другие.



В саду имени Баумана с 13:00 во второй раз пройдет Фестиваль шагающих оркестров. Там выступят духовые оркестры из России и разных уголков мира: "Мосбрас", ½ Orchestra, "Вежливые люди", "Вторая линия", Pakava It. Для ветеранов и людей старшего поколения организуют ретро-зону с угощениями и музыкой оркестра Valeri Bukreev Jazz Band. В этом году в программу включили современную уличную культуру: мастер-классы по граффити, бит-боксу, фристайлингу и танцам от школы "Хип-хоп Академия" и коллектива L.Mosquitos.



В Таганском парке выступят хор "Оркестра Мишаняна и Ко" и оркестр Валерия Букреева. Покажут документальный спектакль "Катя+Сергей. Письма" театра "Рупор". В его основе – переписка генерал-майора Сергея Колесникова, командира артиллерийской дивизии Брянского фронта, со своей женой. Пройдут мастер-классы по танцам в стиле 40-х годов. Кульминацией праздника станет детский парад – шествие детей в самодельных костюмах по стадиону и аллеям парка.



В парке "Красная Пресня" с 13:00 пройдет концерт с участием певицы Анны Сизовой, оркестра "Модерн" и группы "Против правил". Гости увидят театральную постановку "Письма памяти", рассказывающую о судьбах военного поколения. Будут работать фотозона в стиле 40-х годов с моментальной печатью фотографий и полевая кухня.



На главной площади Измайловского парка пройдет концерт военной песни. Музыкальное сопровождение праздника обеспечат кавер-группы Orange People, "Вавилон", Jazz band Move и Kadnikoff Band. Хедлайнером концерта станет рок-группа "Томас". Будут работать танцевальная площадка и лекторий с чтением стихов и рассказов о войне. От Главного входа протянется "Аллея славы", на которой расположатся фотоработы с историями о героях Великой Отечественной войны.



На площадке "Открытый микрофон" парка "Кузьминки" каждый желающий сможет поздравить ветеранов. В 13:00 выступят духовой оркестр и детская школа искусств "Центр", в 15:00 на сцену выйдут победители VIII Московского молодежного патриотического конкурса "Весна 45-го". В 18:00 начнется костюмированный Бал Победы: под аккомпанемент Государственного духового оркестра России пройдут показательные выступления танцевальных пар. Гости попробуют танцевать рио-рита, танго и вальс. В 20:00 начнется концерт звезд "Радио Дача". В течение дня для посетителей будет работать "Фронтовой фотограф": можно будет сфотографироваться в военной униформе и с реквизитом 40-х годов.



В концертной программе парка "Садовники" примут участие военный духовой оркестр "Модерн" с маршами и романсами военных лет, вокальная группа "Пятеро" с программой баллад о войне и любви. В мастерской "Голуби мира" дети изготовят голубей и объемные цветы из бумаги, которые можно будет подарить ветеранам или оставить на память.



В Перовском парке выступят артисты московских театров с музыкально-поэтической программой "Стихи и песни военных лет": прозвучат произведения Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и других поэтов. Со специальной программой выступит музыкальный коллектив Петра Налича. За музыкальное сопровождение праздника будет отвечать показательный оркестр МЧС России. Будет работать военно-полевая кухня в стилистике "Армейского привала".



В парке "Фили" выступят музыкальные коллективы и народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Для детей устроят мастер-классы и дворовые игры военных лет. Весь день в парке будут звучать песни и рассказы о войне.



В Бабушкинском парке в 13:00 состоится праздничный концерт с участием военного духового оркестра "Салют Москвы", народной артистки РФ Людмилы Рюминой и кавер-группы Forward motion. Посетителей ждут танцы под военные песни с актерами уличного театра. В парке "Северное Тушино" покажут реконструкцию боев Великой Отечественной войны, выступят ансамбль барабанщиц "Москвичка", шоу-балет "С плюс", группа "Александров парк" и другие. Праздновать День Победы также будут в Лианозовском, Воронцовском, парке имени Артема Боровика, парке 50-летия Москвы, Сиреневом саду, Гончаровском парке и других.







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