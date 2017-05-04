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Сроки отключения горячей воды в домах перенесли на 15 мая из-за холодов
9 мая 2017 г. | Время публикации 17:35
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Профилактические отключения горячей воды в квартирах москвичей в связи с холодной погодой начнутся 15 мая, а не 10 мая. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, которого цитирует ТАСС.

По прогнозам Гидрометцентра, москвичей ждет прохладная неделя с ночными заморозками и дневным температурами, не превышающими плюс 10-12 градусов. К 15 мая воздух может прогреться до 16-17 градусов.

Ранее в ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) запустили информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах, обеспечивающих теплоснабжение их домов. Во время отключений, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей, перекладка трубопроводов. Работами будут охвачены 71 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов. В 5006 зданиях, в том числе в 3100 жилых домах, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода отключаться не будет. О несоблюдении сроков отключения можно будет пожаловаться на портал "Наш город".
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