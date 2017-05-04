Сроки отключения горячей воды в домах перенесли на 15 мая из-за холодов

3 мая 2017 г. Москвичи смогут пожаловаться на перебои с горячей водой на портал "Наш город"

Онлайн-жалобу на несоблюдение сроков отключения или подключения горячей воды можно подать в категории "Многоквартирные дома". В сообщении надо указать точный адрес и номер финансово-лицевого счета плательщика.