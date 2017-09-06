На западе Москвы трое с монтировкой напали на уборщицу из-за трех долларов Рубрики: Криминал

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В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Сотрудники полиции выяснили, что трое злоумышленников, угрожая похожим на монтировку предметом, нанесли телесные повреждения двоим строителям организации и похитили у женщины-уборщицы рюкзак, в котором находились деньги. Материальный ущерб составил 470 рублей.



Один из пострадавших строителей доставлен в больницу с открытыми переломами голени, локтевой кости и костей носа. Второй потерпевший отказался от госпитализации.



Также в столичном главке сообщили о задержании двоих безработных граждан 1994 года рождения. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время разыскивается третий участник нападения. Неизвестные напали на двоих строителей и уборщицу на западе столицы, передает агентство "Москва" . Преступники похитили 3 доллара и 300 рублей.В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Сотрудники полиции выяснили, что трое злоумышленников, угрожая похожим на монтировку предметом, нанесли телесные повреждения двоим строителям организации и похитили у женщины-уборщицы рюкзак, в котором находились деньги. Материальный ущерб составил 470 рублей.Один из пострадавших строителей доставлен в больницу с открытыми переломами голени, локтевой кости и костей носа. Второй потерпевший отказался от госпитализации.Также в столичном главке сообщили о задержании двоих безработных граждан 1994 года рождения. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время разыскивается третий участник нападения.



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