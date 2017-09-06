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На западе Москвы трое с монтировкой напали на уборщицу из-за трех долларов
9 сентября 2017 г. | Время публикации 11:30 | Последние изменения 15:26
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Неизвестные напали на двоих строителей и уборщицу на западе столицы, передает агентство "Москва". Преступники похитили 3 доллара и 300 рублей.

В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что инцидент произошел на Мичуринском проспекте. Сотрудники полиции выяснили, что трое злоумышленников, угрожая похожим на монтировку предметом, нанесли телесные повреждения двоим строителям организации и похитили у женщины-уборщицы рюкзак, в котором находились деньги. Материальный ущерб составил 470 рублей.

Один из пострадавших строителей доставлен в больницу с открытыми переломами голени, локтевой кости и костей носа. Второй потерпевший отказался от госпитализации.

Также в столичном главке сообщили о задержании двоих безработных граждан 1994 года рождения. Против подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое. В настоящее время разыскивается третий участник нападения.
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Суббота, 9 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:48
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