Мужчина, упавший на теплоход с Крымского моста, оказался видеомонтажером "Останкино" Рубрики: Происшествия

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Когда теплоход проплывал под Крымским мостом, внезапно на палубу с высоты рухнул некий мужчина, который держал в руках зонтик. Туристы не были очевидцами этой жуткой сцены. Тревогу забил капитан теплохода, он передал информацию администратору, а тот уже вызвал экстренные службы. Через 10 минут "Селебрити" пришвартовался к причалу в парке Горького, тут ждали медики "скорой помощи", которые констатировали смерть.



Личность мужчины определили по документам – это был 45-летний москвич Степан. Мужчина трудился видеомонтажером в "Останкино". Днем он сообщил жене Татьяне, учительнице русского языка и литературы в школе на юго-западе Москвы, что идет в гости к отцу, однако, как позже выяснилось, к родителю он так и не дошел. Мужчина позвонил и перенес встречу на воскресенье и вместо этого отправился на Крымский мост.



Со слов Татьяны, муж состоял на учете у психиатров по поводу депрессии. Впрочем, по словам родных, грустных мыслей Степан не высказывал. Как стало известно "Московскому комсомольцу" , ЧП случилось 7 сентября, около 16:30 , когда теплоход "Селебрити" плыл по Москве-реке, приближаясь к причалу в парке Горького. Судно перевозило более 120 пассажиров (часть туристов были иностранцы из Ирана и Китая). В тот момент шел дождь, поэтому путешественники были под навесом.Когда теплоход проплывал под Крымским мостом, внезапно на палубу с высоты рухнул некий мужчина, который держал в руках зонтик. Туристы не были очевидцами этой жуткой сцены. Тревогу забил капитан теплохода, он передал информацию администратору, а тот уже вызвал экстренные службы. Через 10 минут "Селебрити" пришвартовался к причалу в парке Горького, тут ждали медики "скорой помощи", которые констатировали смерть.Личность мужчины определили по документам – это был 45-летний москвич Степан. Мужчина трудился видеомонтажером в "Останкино". Днем он сообщил жене Татьяне, учительнице русского языка и литературы в школе на юго-западе Москвы, что идет в гости к отцу, однако, как позже выяснилось, к родителю он так и не дошел. Мужчина позвонил и перенес встречу на воскресенье и вместо этого отправился на Крымский мост.Со слов Татьяны, муж состоял на учете у психиатров по поводу депрессии. Впрочем, по словам родных, грустных мыслей Степан не высказывал.



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