В связи с празднованием Дня города движение на ряде улиц Москвы ограничено Праздники Рубрики: Автотранспорт

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Так, до 5:30 11 сентября движение ограничено на участке ул. Тверская – от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, в прилегающих Козицком, Глинищевском, Никитском, Газетном, Вознесенском, Малом Гнездниковском пер.; на ул. Моховая и в Театральном проезде. До 6:00 11 сентября движение ограничат в Большом Николопесковском пер. – от ул. Арбат, д. 38/1, стр. 1 до Большого Николопесковского пер.



С 00:01 9 сентября до 5:30 10 сентября будет ограничено движение на ул. Красная Пресня в связи с организацией выставки городской техники. Также 9 сентября будут действовать ограничения в Зеленограде: с 15:00 до 17:00 по ул. Николая Злобина, с 15:30 до 17:30 на Центральном проспекте, с 15:00 до 23:00 на Савелкинском проезде. В столичном районе Солнцево с 15:00 до 21:30 движение ограничат по ул. Богданова от д. 50 до Солнцевского проспекта.



В связи с запуском праздничных фейерверков 9 сентября ограничено движение на Москворецкой набережной с 20:30 до 21:30, в Вологодском проезде с 20:50 до 21:10, на ул. Кадырова с 20:50 до 21:10, на Раушской набережной с 20:50 до 21:10.



В связи с открытием парка "Зарядье" автомобилисты не смогут проехать по ул. Ильинка, ул. Варварка, ул. Москворецкая с 7:00 до 22:30. Также ограничение будет действовать на ул. Волхонка – от Бульварного кольца до Всехсвятского проезда 9 сентября с 13:00 до 21:00 и 10 сентября с 14:00 до 20:30. А на Цветном бульваре от Садово-Сухаревской до Трубной площади в обоих направлениях ограничат движение 9 и 10 сентября с 7:00 до 17:00.



Из-за праздничных мероприятий будет перекрыта ул. Академика Виноградова - от ул. Теплый стан до ул. Академика Варги 9 сентября с 10:00 до 22:00 и 10 сентября с 12:00 до 21:00.



В воскресенье, 10 сентября, движение с 12:00 до 19:00 будет ограничено в Чернышевском пер. – от Достоевского пер. до Чернышевского пер., д. 5, стр. 1. С 10:00 до 13:00 пройдет благотворительный театральный велозаезд "ТеатрРалли", маршрут которого проходит от ул. Каретный Ряд через ул. Петровка и Бульварное кольцо с возвращением к ул. Каретный Ряд. Также 10 сентября с 7:00 до 22:00 движение будет ограничено в Большом Черкасском пер. в связи с проведением выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.



С 6:00 11 сентября до 6:00 12 сентября ограничения движения будут введены в крайних правых полосах в обоих направлениях на ул. Тверская. С 6:00 11 сентября до 23:59 18 сентября движение будет закрыто в крайней правой полосе на участке Фрунзенской набережной от ул. Тимура Фрунзе до ул. 1-я Фрунзенская. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, на ряде улиц Москвы действует временное ограничение движения, предупреждает агентство "Москва" Так, до 5:30 11 сентября движение ограничено на участке ул. Тверская – от Пушкинской площади до ул. Охотный Ряд, в прилегающих Козицком, Глинищевском, Никитском, Газетном, Вознесенском, Малом Гнездниковском пер.; на ул. Моховая и в Театральном проезде. До 6:00 11 сентября движение ограничат в Большом Николопесковском пер. – от ул. Арбат, д. 38/1, стр. 1 до Большого Николопесковского пер.С 00:01 9 сентября до 5:30 10 сентября будет ограничено движение на ул. Красная Пресня в связи с организацией выставки городской техники. Также 9 сентября будут действовать ограничения в Зеленограде: с 15:00 до 17:00 по ул. Николая Злобина, с 15:30 до 17:30 на Центральном проспекте, с 15:00 до 23:00 на Савелкинском проезде. В столичном районе Солнцево с 15:00 до 21:30 движение ограничат по ул. Богданова от д. 50 до Солнцевского проспекта.В связи с запуском праздничных фейерверков 9 сентября ограничено движение на Москворецкой набережной с 20:30 до 21:30, в Вологодском проезде с 20:50 до 21:10, на ул. Кадырова с 20:50 до 21:10, на Раушской набережной с 20:50 до 21:10.В связи с открытием парка "Зарядье" автомобилисты не смогут проехать по ул. Ильинка, ул. Варварка, ул. Москворецкая с 7:00 до 22:30. Также ограничение будет действовать на ул. Волхонка – от Бульварного кольца до Всехсвятского проезда 9 сентября с 13:00 до 21:00 и 10 сентября с 14:00 до 20:30. А на Цветном бульваре от Садово-Сухаревской до Трубной площади в обоих направлениях ограничат движение 9 и 10 сентября с 7:00 до 17:00.Из-за праздничных мероприятий будет перекрыта ул. Академика Виноградова - от ул. Теплый стан до ул. Академика Варги 9 сентября с 10:00 до 22:00 и 10 сентября с 12:00 до 21:00.В воскресенье, 10 сентября, движение с 12:00 до 19:00 будет ограничено в Чернышевском пер. – от Достоевского пер. до Чернышевского пер., д. 5, стр. 1. С 10:00 до 13:00 пройдет благотворительный театральный велозаезд "ТеатрРалли", маршрут которого проходит от ул. Каретный Ряд через ул. Петровка и Бульварное кольцо с возвращением к ул. Каретный Ряд. Также 10 сентября с 7:00 до 22:00 движение будет ограничено в Большом Черкасском пер. в связи с проведением выборов в органы государственной власти и местного самоуправления.С 6:00 11 сентября до 6:00 12 сентября ограничения движения будут введены в крайних правых полосах в обоих направлениях на ул. Тверская. С 6:00 11 сентября до 23:59 18 сентября движение будет закрыто в крайней правой полосе на участке Фрунзенской набережной от ул. Тимура Фрунзе до ул. 1-я Фрунзенская.



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