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Власти Москвы назвали сроки начала строительства домов по программе реновации
9 сентября 2017 г. | Время публикации 14:55 | Последние изменения 15:13
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Строительство домов для переселенцев по программе реновации на стартовых площадках начнется в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Список для стартовых площадок будет определен в начале октября этого года. "После этого будет разработана необходимая градостроительная документация, и уже в следующем году мы приступим к возведению первых домов", – сказал заместитель мэра.

На данный момент завершается проработка около 300 стартовых площадок, на которых планируют построить 20% домов от всего объема программы, уточнил Хуснуллин. По его словам, жителям домов, сносимых в рамках программы реновации, также будет предложено переехать в жилье, построенное за счет бюджета по другим городским программам.
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Суббота, 9 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:48
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