Власти Москвы назвали сроки начала строительства домов по программе реновации

Строительство домов для переселенцев по программе реновации на стартовых площадках начнется в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Список для стартовых площадок будет определен в начале октября этого года. "После этого будет разработана необходимая градостроительная документация, и уже в следующем году мы приступим к возведению первых домов", – сказал заместитель мэра.
На данный момент завершается проработка около 300 стартовых площадок, на которых планируют построить 20% домов от всего объема программы, уточнил Хуснуллин. По его словам, жителям домов, сносимых в рамках программы реновации, также будет предложено переехать в жилье, построенное за счет бюджета по другим городским программам.