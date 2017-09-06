Власти Москвы планируют пересадить чиновников на такси Рубрики: Автотранспорт

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"Сейчас идут переговоры с таксомоторными компаниями. Это позволит сократить расходы на транспортные услуги для служащих на 20–30%", – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



В материале издания также напоминается, что в этом году к такой же практике прибег Минфин России. Как отмечала в июне первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам, пересадив чиновников на Uber и "Яндекс.Такси", министерство сэкономило более 11 миллионов рублей. Она не уточнила, за какой срок удалось сэкономить такую сумму.



Освободившиеся ресурсы Минфин перераспределяет внутри министерства, в частности, был дофинансирован Московский финансовый форум. Чиновников транспортных учреждений Москвы планируют пересадить со служебных автомобилей на такси, в мэрии на этом собираются сэкономить 20-30% расходов на транспортные услуги для чиновников, сообщает "РБК" "Сейчас идут переговоры с таксомоторными компаниями. Это позволит сократить расходы на транспортные услуги для служащих на 20–30%", – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.В материале издания также напоминается, что в этом году к такой же практике прибег Минфин России. Как отмечала в июне первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам, пересадив чиновников на Uber и "Яндекс.Такси", министерство сэкономило более 11 миллионов рублей. Она не уточнила, за какой срок удалось сэкономить такую сумму.Освободившиеся ресурсы Минфин перераспределяет внутри министерства, в частности, был дофинансирован Московский финансовый форум.



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