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Власти Москвы планируют пересадить чиновников на такси
9 сентября 2017 г. | Время публикации 16:15 | Последние изменения 17:21
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Чиновников транспортных учреждений Москвы планируют пересадить со служебных автомобилей на такси, в мэрии на этом собираются сэкономить 20-30% расходов на транспортные услуги для чиновников, сообщает "РБК".

"Сейчас идут переговоры с таксомоторными компаниями. Это позволит сократить расходы на транспортные услуги для служащих на 20–30%", – заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В материале издания также напоминается, что в этом году к такой же практике прибег Минфин России. Как отмечала в июне первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко на заседании думского комитета по бюджету и налогам, пересадив чиновников на Uber и "Яндекс.Такси", министерство сэкономило более 11 миллионов рублей. Она не уточнила, за какой срок удалось сэкономить такую сумму.

Освободившиеся ресурсы Минфин перераспределяет внутри министерства, в частности, был дофинансирован Московский финансовый форум.
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Суббота, 9 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:48
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