Собянин уволил главу управы района Ново-Переделкино за попытку фальсифицировать выборы Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Глава управы района Ново-Переделкино Носенко Юрий Валерьевич | novo-peredelkino.mos.ru



По его словам, соответствующие документы в понедельник будут переданы в прокуратуру. "Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе", – сказал Собянин. Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут в единый день голосования, 10 сентября.



Ранее на портале Глава управы района Ново-Переделкино Юрий Носенко и его заместитель Светлана Антонова уволены за нарушения при подготовке муниципальных выборов в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится. За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы", – написал Собянин на своей странице "ВКонтакте" в субботу.По его словам, соответствующие документы в понедельник будут переданы в прокуратуру. "Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе", – сказал Собянин. Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут в единый день голосования, 10 сентября.Ранее на портале YouTube был опубликован видеоролик, в котором замглавы управы Ново-Переделкино обсуждает с представителями участковых избиркомов возможность подтасовки на выборах муниципальных депутатов.



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