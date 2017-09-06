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Собянин уволил главу управы района Ново-Переделкино за попытку фальсифицировать выборы
9 сентября 2017 г. | Время публикации 17:48 | Последние изменения 17:49
Рубрики: Общество  
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Глава управы района Ново-Переделкино Носенко Юрий Валерьевич | novo-peredelkino.mos.ru
Глава управы района Ново-Переделкино Юрий Носенко и его заместитель Светлана Антонова уволены за нарушения при подготовке муниципальных выборов в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Стараемся проводить максимально честные выборы. Но, видимо, не всем это нравится. За грубейшие нарушения в Ново-Переделкино уволил главу управы, замглавы управы", – написал Собянин на своей странице "ВКонтакте" в субботу.

По его словам, соответствующие документы в понедельник будут переданы в прокуратуру. "Заменены все председатели избирательных участковых комиссий в районе", – сказал Собянин. Выборы муниципальных депутатов в Москве пройдут в единый день голосования, 10 сентября.

Ранее на портале YouTube был опубликован видеоролик, в котором замглавы управы Ново-Переделкино обсуждает с представителями участковых избиркомов возможность подтасовки на выборах муниципальных депутатов.
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Суббота, 9 сентября 2017 г. // Последняя новость 17:48
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