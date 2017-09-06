Путин и Собянин открыли парк "Зарядье", на строительство которого ушло 14 миллиардов рублей Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Президента России



В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты птичьего полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом, передает



Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, во избежание чрезмерного наплыва посетителей, 9-10 сентября посещение парка "Зарядье" будет возможно только по приглашениям, которые были распространены среди московских школьников. Таким образом, в первые два дня работы парк "Зарядье" будет всецело отдан детям. Начиная с 11 сентября, парк будет открыт для свободного посещения москвичами и гостями столицы.



Парк "Зарядье" стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га. Площадь всех объектов почти 84 тыс. кв. м. Среди значимых объектов информационный павильон "Купол", павильон "Медиацентр", павильон "Заповедное посольство", в структуру которого входят тематический центр "Ледяная пещера", "Флорариум", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", кафе, сувенирный магазин, бар. Ключевым объектом стал "Парящий мост", под которым расположена набережная Москвы-реки.



Итоговая стоимость строительства ландшафтного парка "Зарядье" составляет 14 миллиардов рублей, сообщает



"Почти 9,5 миллиардов стоило возведение всех наземных объектов и подземного паркинга на 430 машино-мест", – в частности, пояснил он, уточнив, что общая площадь капитальных строений парка – более 83,5 тысяч квадратных метров.



Строительство "Парящего моста" с консолью длиной 70 метров без опор и поддерживающих конструкций стоило 860 миллионов рублей. Еще 3,69 миллиардов рублей ушли на мероприятия по благоустройству парка.



Как отмечает



Официально власти не комментировали информацию о стоимости проекта. В конце мая 2016 года руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев говорил, что итоговая стоимость парка будет определена летом. Однако в декабре 2016 года в пресс-службе департамента заявили "РБК", что это произойдет "после получения положительных заключений Мосгосэкспертизы по всем пусковым комплексам парковой зоны". Владимир Путин и Сергей Собянин 9 сентября открыли новый московский парк "Зарядье", сообщает агентство "Москва" . Президент осмотрел макет парка, поинтересовавшись у Собянина, сколько продолжалась стройка. Московский градоначальник сообщил, что стройка шла два года, а ее итоговая стоимость составила 14 млрд рублей.В кинотеатре, расположенном в парке, президенту показали Москву с высоты птичьего полета. Путин отметил, что впечатлен таким показом, передает ТАСС . "Я смог даже посмотреть свой дом сверху", – сказал он, улыбаясь.Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, во избежание чрезмерного наплыва посетителей, 9-10 сентября посещение парка "Зарядье" будет возможно только по приглашениям, которые были распространены среди московских школьников. Таким образом, в первые два дня работы парк "Зарядье" будет всецело отдан детям. Начиная с 11 сентября, парк будет открыт для свободного посещения москвичами и гостями столицы.Парк "Зарядье" стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре столицы за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га. Площадь всех объектов почти 84 тыс. кв. м. Среди значимых объектов информационный павильон "Купол", павильон "Медиацентр", павильон "Заповедное посольство", в структуру которого входят тематический центр "Ледяная пещера", "Флорариум", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", кафе, сувенирный магазин, бар. Ключевым объектом стал "Парящий мост", под которым расположена набережная Москвы-реки.Итоговая стоимость строительства ландшафтного парка "Зарядье" составляет 14 миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина."Почти 9,5 миллиардов стоило возведение всех наземных объектов и подземного паркинга на 430 машино-мест", – в частности, пояснил он, уточнив, что общая площадь капитальных строений парка – более 83,5 тысяч квадратных метров.Строительство "Парящего моста" с консолью длиной 70 метров без опор и поддерживающих конструкций стоило 860 миллионов рублей. Еще 3,69 миллиардов рублей ушли на мероприятия по благоустройству парка.Как отмечает "РБК" , за время реализации проекта его стоимость менялась несколько раз в сторону увеличения. Первоначально, в 2013 году, в адресно-инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2014–2016 годы было указано, что государство потратит на "Зарядье" 5,08 млрд руб. К ноябрю 2014 года смета выросла до 12,8 млрд руб., что власти объяснили необходимостью строительства коммуникаций.Официально власти не комментировали информацию о стоимости проекта. В конце мая 2016 года руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев говорил, что итоговая стоимость парка будет определена летом. Однако в декабре 2016 года в пресс-службе департамента заявили "РБК", что это произойдет "после получения положительных заключений Мосгосэкспертизы по всем пусковым комплексам парковой зоны".



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