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Антитеррористическая операция "Анаконда" началась в столице
10 апреля 2017 г. | Время публикации 13:39 | Последние изменения 16:19
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / ФСБ РФ
ФСБ проводит в Москве антитеррористическую операцию "Анаконда", сообщил РБК официальный представитель столичного ГУВД Александр Князев, не уточнив подробностей. По данным Life, цель мероприятия – выявление взрывчатки, оружия и других запрещенных веществ и предметов у граждан.

Во всех местах массового скопления людей будет усилен досмотр. Сотрудникам ГИБДД поручено досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область. Также планируется задержание находящихся в розыске. Спецоперация продлится до 11 мая. Водители частных перевозчиков в Москве также прошли антитеррористическую подготовку. Об этом M24.ru рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.

Каждому перевозчику направили памятки по антитеррористической безопасности. При обнаружения в салоне автобуса бесхозного или подозрительного предмета водители обязаны подать сигнал в диспетчерский центр через тревожную кнопку. Система ГЛОНАСС, которой оборудованы все автобусы, определяет местонахождение автобуса и позволяет оперативно вызвать на место экстренные службы. В случае нештатной ситуации пассажиров сразу же эвакуируют на ближайшей остановке, а на маршрут выводится резервный транспорт.

После теракта в петербургском метро 3 апреля в Москве действуют повышенные меры безопасности на транспорте. В метро усилены наряды полиции, сотрудникам МВД выдали бронежилеты. Правительство Москвы также распорядилось увеличить число сотрудников в досмотровых зонах, усилить патрули на платформах станций и ввести наряды с кинологами.

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