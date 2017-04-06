Антитеррористическая операция "Анаконда" началась в столице

ФСБ проводит в Москве антитеррористическую операцию "Анаконда", сообщил РБК
официальный представитель столичного ГУВД Александр Князев, не уточнив подробностей. По данным Life
, цель мероприятия – выявление взрывчатки, оружия и других запрещенных веществ и предметов у граждан.
Во всех местах массового скопления людей будет усилен досмотр. Сотрудникам ГИБДД поручено досматривать все автомобили, въезжающие в Москву и Московскую область. Также планируется задержание находящихся в розыске. Спецоперация продлится до 11 мая. Водители частных перевозчиков в Москве также прошли антитеррористическую подготовку. Об этом M24.ru
рассказал глава департамента транспорта Максим Ликсутов.
Каждому перевозчику направили памятки по антитеррористической безопасности. При обнаружения в салоне автобуса бесхозного или подозрительного предмета водители обязаны подать сигнал в диспетчерский центр через тревожную кнопку. Система ГЛОНАСС, которой оборудованы все автобусы, определяет местонахождение автобуса и позволяет оперативно вызвать на место экстренные службы. В случае нештатной ситуации пассажиров сразу же эвакуируют на ближайшей остановке, а на маршрут выводится резервный транспорт.
После теракта в петербургском метро 3 апреля в Москве действуют повышенные меры безопасности
на транспорте. В метро усилены наряды полиции, сотрудникам МВД выдали бронежилеты. Правительство Москвы также распорядилось увеличить число сотрудников в досмотровых зонах, усилить патрули на платформах станций и ввести наряды с кинологами.