Летом карту "Тройка" можно будет удаленно пополнять без активации на терминале метро Рубрики: Общественный транспорт

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Обычные "Тройки" после удаленного пополнения баланса обязательно нужно приложить к желтому терминалу в метро, чтобы деньги "записались". Если этого не сделать и совершить поездку на транспорте до активации карты, средства придется вносить заново. Таким образом, удаленное пополнение "Тройки" становится бесполезным, если пользователю нужно сначала проехать на наземном транспорте.



По словам Лытыпова, в ближайшие два месяца возможность записать деньги на "Тройку" после удаленного пополнения появится у владельцев всех телефонов с технологией NFC (беспроводная передача данных малого радиуса действия – прим.ред.). Латыпов отметил, что сейчас эта технология есть в 80 процентах смартфонов. "Можно приложить карточку "Тройка" к телефону и записать билет. Необходимость ходить в кассы в принципе отпадет", – пояснил собеседник телеканала. Летом владельцы "Тройки" также смогут удаленно записывать на карту любые виды проездных. Сейчас это можно сделать только через кассу. Транспортную карту "Тройка" можно будет пополнить удаленно без активации на желтых терминалах метро. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Сейчас эту функцию поддерживают только банковские карты с чипом "Тройка".Обычные "Тройки" после удаленного пополнения баланса обязательно нужно приложить к желтому терминалу в метро, чтобы деньги "записались". Если этого не сделать и совершить поездку на транспорте до активации карты, средства придется вносить заново. Таким образом, удаленное пополнение "Тройки" становится бесполезным, если пользователю нужно сначала проехать на наземном транспорте.По словам Лытыпова, в ближайшие два месяца возможность записать деньги на "Тройку" после удаленного пополнения появится у владельцев всех телефонов с технологией NFC (беспроводная передача данных малого радиуса действия –). Латыпов отметил, что сейчас эта технология есть в 80 процентах смартфонов. "Можно приложить карточку "Тройка" к телефону и записать билет. Необходимость ходить в кассы в принципе отпадет", – пояснил собеседник телеканала. Летом владельцы "Тройки" также смогут удаленно записывать на карту любые виды проездных. Сейчас это можно сделать только через кассу.



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