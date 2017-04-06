Летом карту "Тройка" можно будет удаленно пополнять без активации на терминале метро

Транспортную карту "Тройка" можно будет пополнить удаленно без активации на желтых терминалах метро. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Москва 24"
первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Сейчас эту функцию поддерживают только банковские карты с чипом "Тройка".
Обычные "Тройки" после удаленного пополнения баланса обязательно нужно приложить к желтому терминалу в метро, чтобы деньги "записались". Если этого не сделать и совершить поездку на транспорте до активации карты, средства придется вносить заново. Таким образом, удаленное пополнение "Тройки" становится бесполезным, если пользователю нужно сначала проехать на наземном транспорте.
По словам Лытыпова, в ближайшие два месяца возможность записать деньги на "Тройку" после удаленного пополнения появится у владельцев всех телефонов с технологией NFC (беспроводная передача данных малого радиуса действия – прим.ред.
). Латыпов отметил, что сейчас эта технология есть в 80 процентах смартфонов. "Можно приложить карточку "Тройка" к телефону и записать билет. Необходимость ходить в кассы в принципе отпадет", – пояснил собеседник телеканала. Летом владельцы "Тройки" также смогут удаленно записывать на карту любые виды проездных. Сейчас это можно сделать только через кассу.