В Москву к середине недели вернутся мороз и снег Рубрики: Погода

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Во вторник, 11 апреля, ночью без осадков, температура не опустится ниже 5-7 градусов в Москве и 2-7 градусов в Подмосковье. Днем прогнозируется небольшой дождь, максимальная температура 14-16 градусов в столице и 11-16 градусов в Подмосковье. В среду, 12 апреля, придет очередная волна холода. Ночью температура составит 4-6 градусов в столице и 1-6 градусов по области. Днем ожидается 7-9 в Москве и 5-10 градусов в Подмосковье, небольшой дождь и юго-западный и западный ветер, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.



В четверг, 13 апреля, ночью местами пройдут небольшие осадки, днем - небольшой дождь. В темное время суток будет до 2-4 в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов по области, днем 7-9 градусов в Москве и 6-11 градусов тепла по области. Местами сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В пятницу, 14 апреля, прогнозируется умеренный дождь. Ночью будет 2-7 градусов, днем - 6-11 градусов выше нуля. В субботу, 15 апреля, сохранятся лишь местами небольшие осадки. Ночью температура опустится до минус 2 - плюс 3, а днем поднимется до 3-8 градусов выше нуля.



Погода в столичном регионе на этой неделе останется по-апрельски неустойчивой из-за атмосферных фронтов северных циклонов. Как сообщили в Гидрометцентре РФ , самым теплым днем будет вторник, а со среды похолодает.Во вторник, 11 апреля, ночью без осадков, температура не опустится ниже 5-7 градусов в Москве и 2-7 градусов в Подмосковье. Днем прогнозируется небольшой дождь, максимальная температура 14-16 градусов в столице и 11-16 градусов в Подмосковье. В среду, 12 апреля, придет очередная волна холода. Ночью температура составит 4-6 градусов в столице и 1-6 градусов по области. Днем ожидается 7-9 в Москве и 5-10 градусов в Подмосковье, небольшой дождь и юго-западный и западный ветер, местами с порывами до 12-17 метров в секунду.В четверг, 13 апреля, ночью местами пройдут небольшие осадки, днем - небольшой дождь. В темное время суток будет до 2-4 в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов по области, днем 7-9 градусов в Москве и 6-11 градусов тепла по области. Местами сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В пятницу, 14 апреля, прогнозируется умеренный дождь. Ночью будет 2-7 градусов, днем - 6-11 градусов выше нуля. В субботу, 15 апреля, сохранятся лишь местами небольшие осадки. Ночью температура опустится до минус 2 - плюс 3, а днем поднимется до 3-8 градусов выше нуля.



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