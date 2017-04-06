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Опубликован график сноса московских пятиэтажек по старой программе на 2017 год
10 апреля 2017 г. | Время публикации 17:18 | Последние изменения 17:52
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Столичные власти утвердили график сноса пятиэтажек первого периода домостроения на 2017 год. Уточним, что эти дома относятся к программе сноса, начатой в конце девяностых годов. Списки домов, подлежащих сносу по новой масштабной программе реновации, еще не сформированы, а сама она начнется, ориентировочно, в следующем году.

В списке, опубликованном на сайте департамента строительства Москвы, значится 62 адреса. Больше всего пятиэтажек в этом году снесут в Западном (27) и Северо-Восточном (19) административных округах. В Северо-Западном округе до конца года планируется снести шесть домов, в Юго-Западном – четыре, в Центральном – три, в Восточном – два и в Юго-Восточном – один. Согласно списку, с начала года в столице демонтировано 13 пятиэтажек.

Программа сноса пятиэтажек первого периода домостроения включала 1722 дома "сносимых" серий, признанных морально и технически устаревшими. В Северном, Зеленоградском, Юго-Восточном и Центральном округах программа завершена. Дома из ЦАО и ЮВАО, включенные в список на этот год, относятся к ветхому, аварийному и индивидуальному жилью.

Вторая волна сноса хрущевок затронет не только пяти-, но и девятиэтажные дома – всего более 8 тысяч строений. Власти обещают полагаться на мнение жильцов: если они выступят против сноса и переселения, их дома будут только ремонтировать. Расселять из хрущевок обещают в пределах района или округа.

Чтобы ускорить процесс, мэрия просит внести поправки в несколько федеральных законов. Это пугает москвичей: они опасаются, что чиновники не сдержат обещаний и будут переселять горожан в наскоро построенные многоэтажки Новой Москвы, где районы больше напоминают каменные джунгли и нет развитой инфраструктуры. Также есть опасения, что власти получат право сносить фактически любые здания в пределах квартала и застраивать зеленые зоны.

Конкретных данных о новой программе сноса пока нет. Предварительные списки домов, попадающих под снос, планируется составить на основании жалоб и обращений москвичей в органы местного самоуправления. Затем среди жильцов хрущевок устроят поквартирные опросы. Первые уведомления о переселении москвичи могут получить осенью.
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