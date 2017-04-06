Опубликован график сноса московских пятиэтажек по старой программе на 2017 год

10 апреля 2017 г. Голосование о судьбе московских хрущевок запустят до принятия закона о реновации

Окончательное чтение законопроекта намечено на июнь. Конкретики по программе реновации и переселения все еще нет, но голосование среди жильцов планируется начать уже в мае. Осенью первые москвичи получат уведомления о переселении.