Власти обещают не перекрывать улицы при ремонте ливневок

Столичные власти намерены взяться за ремонт ливневой канализации: новые технологии при этом позволят обойтись без перекрытия улиц и связанных с этим неудобств для пешеходов. Чтобы избежать подтоплений, ремонтные работы хотят закончить до конца лета, пишет "Московский комсомолец"
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В нынешнем году власти намерены активно взяться за ремонт дождевой канализации: если в прошлом году отремонтировали 16 километров сетей, то в этом речь идет о 21,5 километрах. Необходимость работ, как объясняют в Мосводостоке, вызвана изношенностью подземных трубопроводов: 13% всех сетей построено с 1941 по 1960 год, а 40% — с 1961-го по 1980-й, при этом средний срок службы трубопровода составляет около 50 лет.
Чтобы избежать подтоплений, ремонтные работы хотят закончить до конца лета. А новые технологии ремонта позволят избежать разрытия и перекрывания улиц. Как рассказал декан факультета дорожного строительства МАДИ Игорь Чистяков, для прочищения, диагностики или ремонта используется робототехника, которая запускается в канализацию. "Проверяют дефекты и ведут съемку. На основании такой съемки составляют карты дефектов и ведут ремонтные работы. Разрывать действительно ничего не нужно, достаточно тех смотровых люков, которые были предусмотрены ранее в коммуникации", — пояснил он. Кроме того, изношенный трубопровод из железобетона и керамики планируется заменить на пластиковый, который может служить до ста лет.
Большая часть работ придется на Центральный округ. Уже сейчас ведутся работы на Валовой улице, Коровьем Валу, Земляном Валу, Садовой-Черногрязской, Чистопрудном, Петровском и Сретенском бульварах. Затронут и другие округа. Так, чинить ливневку будут на 5-й Кабельной, Пронской, Авиамоторной улицах и Жулебинском бульваре, а также на Боровском шоссе.
Напомним, прошлым летом во время сильных дождей улицы Москвы превращались в озера. Ливнестоки не справлялись с обилием воды: выяснилось, что их ремонтировали сомнительные фирмы, а во время благоустройства по программе "Моя улица" в канализацию попал строительный мусор
. Мэр Москвы Сергей Собянин в ответ на критику заявил, что 99% территории столицы переносит ливни "нормально", а остальные проблемы "незначительны"
. Заммэра Петр Бирюков тогда связал затопление Москвы с "очень качественным благоустройством"
. По данным СМИ, отказ властей признать проблему подтоплений вовремя привел к тому, что затраты на модернизацию ливневой канализации выросли вдвое
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