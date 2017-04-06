Власти обещают не перекрывать улицы при ремонте ливневок

5 сентября 2016 г. Затраты на модернизацию ливневки выросли вдвое из-за нежелания властей признать проблему вовремя

В "Мосводостоке" затраты на дождевую канализацию оценили в 1,3 миллиарда, но на деле эта сумма будет в разы больше. Виной тому не аномальная погода, а нежелание властей разбираться с устаревшими подземными коммуникациями.