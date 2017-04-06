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К лету вблизи станций МЦК высадят деревья и разобьют цветники
10 апреля 2017 г. | Время публикации 08:35 | Последние изменения 11:52
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В начале мая рядом с транспортно-пересадочными узлами Московского центрального кольца начнётся высадка растений. Вблизи 14 станций появятся порядка 80 деревьев, более 1000 кустарников и около 70 квадратных метров цветников. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как сообщили в руководстве МКЖД, при выборе растений предпочтение отдавалось самым устойчивым, которые лучше всего переносят загрязнение и загазованность воздуха, перепады температур, а также выполняют шумозащитные функции. Озеленение начнется с высадки саженцев, а в середине лета там разобьют цветники.

Возле станции Зорге высадят голубую ель и семь остролистных клёнов. Это деревья, которые хорошо выдерживают пересадку и городские условия, морозоустойчивы и теневыносливы, хорошо переносят сухость и засолённость почвы. Остролистные клёны также появятся на станции Верхние Котлы. А рядом со станцией Коптево высадят два клёна татарских и клён гиннала. Около станций Владыкино, Шелепиха, Балтийская и Хорошёво высадят мелколистные липы и более десятка западных туй. На станции Балтийская посадят девять елей и две берёзы.

Главным элементом озеленения территорий вокруг станций МЦК станут живые изгороди из кустарников: так, территории вблизи станций Новохохловская и Измайлово украсят спиреями, которые хорошо уживаются с другими растениями и не требуют укрывания на зиму. На станциях "Окружная" и Андроновка появятся живые изгороди из белого дёрна. Вблизи станции Новохохловская будет расти боярышник, у станций Коптево и Хорошёво высадят кусты сирени, а рядом со станциями Балтийская и Зорге высадят можжевельники.

Яркие цветники разобьют около трёх станций МЦК. Самый большой из них (61,2 квадратных метра) появится у Верхних Котлов. Ещё два цветника расположатся у станций Бульвар Рокоссовского и Деловой Центр. Там высадят астры, петунии, красивые травы и другие растения, которые отличает неприхотливость и продолжительное обильное цветение.

Специалисты составляли ландшафтные композиции так, чтобы растения вокруг станций МЦК цвели с начала лета до поздней осени. Отметим, что высадка растений должна оживить "пейзаж" вблизи станций МЦК: на неприглядный вид "промзон" вблизи остановок пассажиры жаловались с самого запуска нового вида транспорта.
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