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Мошенники продают билеты в столичные театры от имени работников департамента культуры
10 апреля 2017 г. | Время публикации 15:07 | Последние изменения 15:28
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
В департаменте культуры Москвы заявили об участившихся случаях мошенничества при продаже билетов в театры и концертные залы столицы. Как сообщается на официальном сайте департамента, неизвестные лица звонят физическим лицам и организациям, представляясь сотрудниками департамента, с предложениями купить билеты на культурные мероприятия.

Кроме того, мошенники создают сайты, где от имени департамента предлагают приобрести билеты в театры, в том числе неподведомственные департаменту культуры Москвы Большой театр, Театр имени Вахтангова, Театр наций и другие. В самом департаменте подчеркивают, что не занимаются продажей билетов, а официальный сайт департамента культуры Москвы доступен только по одному веб-адресу. Информацию по приобретению билетов на спектакли можно узнать на официальных сайтах самих театров.

Отметим, что "культурными спекуляциями" не брезгуют и сотрудники культурных учреждений: в октябре прошлого года гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уволила несколько сотрудников, заподозренных в спекуляции билетами. А в феврале этого года столичных театралов возмутила цена билетов на гастрольный спектакль "Гамлет": самый дешевый билет стоил 15 тысяч, тогда как в "родном" Петербурге - от 6 до 12 тысяч. Театралы отметили, что билеты в Ла Скала, Ковент-Гарден и на лондонскую постановку "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем обошлись бы им дешевле.
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