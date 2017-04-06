Мошенники продают билеты в столичные театры от имени работников департамента культуры

20 февраля 2017 г. Московских театралов возмутила цена билетов на гастрольный спектакль "Гамлет" с Козловским

Постановку покажут на новой сцене театра "Мастерская Петра Фоменко". Билеты стоят 15-22 тысячи рублей. Места будут только в партере и амфитеатре. В Петербурге билеты на тот же спектакль стоят от 6 до 12 тысяч.