Мошенники продают билеты в столичные театры от имени работников департамента культуры

В департаменте культуры Москвы заявили об участившихся случаях мошенничества при продаже билетов в театры и концертные залы столицы. Как сообщается на официальном сайте департамента
, неизвестные лица звонят физическим лицам и организациям, представляясь сотрудниками департамента, с предложениями купить билеты на культурные мероприятия.
Кроме того, мошенники создают сайты, где от имени департамента предлагают приобрести билеты в театры, в том числе неподведомственные департаменту культуры Москвы Большой театр, Театр имени Вахтангова, Театр наций и другие.
В самом департаменте подчеркивают, что не занимаются продажей билетов, а официальный сайт департамента культуры Москвы доступен только по одному веб-адресу. Информацию по приобретению билетов на спектакли можно узнать на официальных сайтах самих театров.
Отметим, что "культурными спекуляциями" не брезгуют и сотрудники культурных учреждений: в октябре прошлого года гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уволила
несколько сотрудников, заподозренных в спекуляции билетами. А в феврале этого года столичных театралов возмутила цена билетов на гастрольный спектакль "Гамлет"
: самый дешевый билет стоил 15 тысяч, тогда как в "родном" Петербурге - от 6 до 12 тысяч. Театралы отметили, что билеты в Ла Скала, Ковент-Гарден и на лондонскую постановку "Гамлета" с Бенедиктом Камбербэтчем обошлись бы им дешевле.