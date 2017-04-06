Причиной субботнего столкновения поезда и электрички стала техническая неисправность Рубрики: Происшествия

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Железнодорожная авария произошла в Москве поздно вечером в субботу, 8 апреля. По предварительным данным, в 22:14 на перегоне между станциями Фили и Рабочий Поселок Белорусского направления произошел сбой в тормозной системе электропоезда Москва-Усово, в котором в тот момент находились 30 человек. Машинист применил экстренное торможение, и состав остановился, однако после ухода воздуха из тормозной системы произошло самопроизвольное движение состава в обратную сторону. Из-за наклона этого участка полотна электричка набрала большую скорость и врезалась хвостовыми вагонами в стоявший на перегоне Фили-Кунцево пассажирский поезд N3 Москва-Брест, машинист которого, как и его коллега, ранее применил экстренную остановку состава. В результате аварии с рельсов сошли электровоз поезда N3 и три хвостовых вагона электрички, причем один из них буквально разорвало на части. В результате столкновения пострадали более 50 человек. По данным на утро, в лечебных учреждениях Москвы остаются семь человек, в том числе трое детей.



Московское следственное управление на транспорте СКР возбудило по факту аварии уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователи дадут оценку действиям поездных бригад обоих поездов, а также действиям всех служб, ответственных за безопасность движения на участке столкновения. Собственное расследование проводят и в РЖД, президент которого Олег Белозеров распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе по доставке до места назначения за счет компании и компенсации стоимости путевок на отдых.



Неисправность тормозной системы пригородного электропоезда стала причиной железнодорожной аварии, происшедшей в Москве поздно вечером в субботу. Об этом заявили "Коммерсанту" в столичном отделении Следственного комитета РФ. версия о том, что причиной экстренного торможения электрички был перебегавший дорогу пешеход , была отвергнута на ранней стадии расследования, изъяты документы о техническом обслуживании состава.Как пишет "Московский комсомолец" , авария произошла на стрелочном переводе: когда поезд проезжает стрелочный перевод, скорость не должна превышать 40 километров в час. При следовании по такому участку светофор загорается белым светом, и машинист должен нажать специальную рукоятку бдительности, снизив таким образом скорость. Однако этого почему-то не произошло. К тому же машинист электрички и его помощник впервые отправились в совместный рейс, не пройдя обязательный в таких случаях инструктаж, а столкновения можно было избежать, закрепив состав на рельсах с помощью так называемых "башмаков".Железнодорожная авария произошла в Москве поздно вечером в субботу, 8 апреля. По предварительным данным, в 22:14 на перегоне между станциями Фили и Рабочий Поселок Белорусского направления произошел сбой в тормозной системе электропоезда Москва-Усово, в котором в тот момент находились 30 человек. Машинист применил экстренное торможение, и состав остановился, однако после ухода воздуха из тормозной системы произошло самопроизвольное движение состава в обратную сторону. Из-за наклона этого участка полотна электричка набрала большую скорость и врезалась хвостовыми вагонами в стоявший на перегоне Фили-Кунцево пассажирский поезд N3 Москва-Брест, машинист которого, как и его коллега, ранее применил экстренную остановку состава. В результате аварии с рельсов сошли электровоз поезда N3 и три хвостовых вагона электрички, причем один из них буквально разорвало на части. В результате столкновения пострадали более 50 человек. По данным на утро, в лечебных учреждениях Москвы остаются семь человек, в том числе трое детей.Московское следственное управление на транспорте СКР возбудило по факту аварии уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователи дадут оценку действиям поездных бригад обоих поездов, а также действиям всех служб, ответственных за безопасность движения на участке столкновения. Собственное расследование проводят и в РЖД, президент которого Олег Белозеров распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь, в том числе по доставке до места назначения за счет компании и компенсации стоимости путевок на отдых.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 апреля 2017 г. По факту столкновения поезда и электрички в Москве возбуждено уголовное дело

Расследование ведется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Предварительно, авария произошла из-за нетрезвого пешехода, переходившего пути в неположенном месте.

