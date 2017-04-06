Голосование о судьбе московских хрущевок запустят до принятия закона о реновации

Голосование жителей московских хрущевок о судьбе их домов начнется до принятия закона о реновации и переселении
. По данным источника "Ведомостей"
в мэрии, столичные власти спешат с принятием закона и подготовкой списков из-за истерии горожан. Первое чтение законопроекта в Госдуме намечено на 21 апреля. Третье, окончательное, чтение запланировано на июнь.
19 апреля программа реновации будет обсуждаться по всей Москве на встречах глав управ с населением. Впрочем, конкретика по программе к тому времени вряд ли появится, признает собеседник газеты. По его мнению, проще всего будет проводить реновацию на севере Москвы, где кварталы пятиэтажек расположены наиболее компактно. Центра города программа не коснется, считает источник издания: там практически нет подходящих кварталов и сложно найти площадки для переселения. Скорее всего, не будут расселять и районы с добротными сталинскими пятиэтажками на юго-западе столицы.
Информацию о том, что первую очередь под снос могут попасть дома серий I-510, I-511 и I-515
, представитель мэрии назвал полностью недостоверной. Общественный деятель и жительница Тимирязевского района Юлия Галямина утверждает, что список первоочередных домов под снос уже есть, но держится в секрете, чтобы местные жители не успели выступить против. Между тем в соцсетях вовсю выступают против сноса хрущевок. В группе "Москвичи против сноса"
в Facebook состоит 6,3 тысячи пользователей, петицию на Change.org
с требованием отклонить законопроект о реновации подписали 26,9 тысячи человек.
Что касается стартовых площадок, то, по словам муниципального депутата Хорошево-Мневников Марины Сидорчук, в районе предлагали снести гаражи во дворах и отдать эти участки под застройку. Муниципальный депутат района Гагаринский Елена Русакова опасается, что многоэтажки для расселения будут строить на месте детских площадок, скверов и парков.
Опрос жителей о включении домов в окончательный список для реновации начнется в мае-июле, сообщил представитель мэрии. По его словам, будут задействованы все методы агитации – наглядная, обзвон, поквартирный обход. Опрос по каждому дому продлится один-два месяца. А уже осенью москвичи могут получить первые предложения о переселении. Само переселение и снос могут начаться в 2018 году.