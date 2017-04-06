Голосование о судьбе московских хрущевок запустят до принятия закона о реновации

6 апреля 2017 г. В Госдуме поддержали законопроект о реновации жилфонда Москвы, отметив его недостатки

В комитете по ЖКХ опасаются, что понятие реновации жилищного фонда толкуется чересчур широко и может привести к нарушению прав собственников. Кроме того, в законе нет критериев новых квартир, а опротестовать снос нельзя.