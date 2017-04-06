Бесплатные кинопоказы ко Дню космонавтики пройдут в столичных кинотеатрах

21 марта 2017 г. Бесплатные кинопоказы пройдут в столичных кинотеатрах в выходные

Бесплатные кинопоказы пройдут 25 и 26 марта в шести городских кинотеатрах в честь Дня работника культуры. В программу вошли фильмы с Евгением Евстигнеевым, Андреем Мироновым и Фаиной Раневской, а также мультфильмы.