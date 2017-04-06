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Бесплатные кинопоказы ко Дню космонавтики пройдут в столичных кинотеатрах
10 апреля 2017 г. | Время публикации 11:04 | Последние изменения 11:55
Рубрики: Культура  
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Moscow-Live.ru
Начиная с 11 апреля в десяти столичных кинотеатрах все желающие смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы о космосе. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, показы, приуроченные ко Дню космонавтики, продлятся до 17 апреля.

Картину "Москва – Кассиопея" с Иннокентием Смоктуновским и Львом Дуровым можно будет посмотреть в кинотеатрах"Вымпел", "Искра", "Полет", "Космос", "Молодежный" и "Салют". Для просмотра фильма в кинотеатре "Космос" необходима предварительная регистрация. В кинотеатре "Спутник" будут показывать фантастическую комедию "Инопланетянка", в "Факеле" – "Солярис" Андрея Тарковского. В кинотеатре "Искра" будет демонстрироваться картина "Укрощение огня", в "Сатурне" – "Семь стихий" с Ириной Алферовой и Игорем Старыгиным.

А 17 апреля в кинотеатре "Юность" зрители смогут познакомиться с Героем Советского Союза космонавтом Александром Лавейкиным, который в 1987 году впервые отправился в космос к орбитальной станции "Мир", где провел полгода и трижды выходил в открытый космос. Встреча с ним намечена на 14:00. После общения с космонавтом пройдет показ фильма "Через тернии к звездам. Новая версия" по сценарию Кира Булычева.

Подобная акция прошла в столице 8 марта: тогда в 10 столичных кинотеатрах показывали фильмы о женщинах и любви. А 25 и 26 марта в шести кинотеатрах в честь Дня работника культуры показывали фильмы с Евгением Евстигнеевым, Андреем Мироновым и Фаиной Раневской, а также мультфильмы.
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