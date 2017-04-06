Москвичам пытались разослать письма о задолженности с поддельными марками

Письма с поддельными марками, в которых содержались уведомления о задолженности за коммунальные услуги, отправляли москвичам от имени одной из столичных компаний. Об этом сообщается на сайте
федерального почтового оператора "Почта России".
Представители одной из крупнейших столичных управляющих компаний попытались отправить через отделение "Почты России" более 550 заказных писем собственникам жилья, используя при этом поддельные знаки почтовой оплаты.
Опасаясь разоблачения, поверх фальшивых марок номиналом по 25, 50 и 100 рублей мошенники доклеивали настоящие марки стоимостью в один, три и пять рублей на общую сумму, необходимую для пересылки заказного письма. Таким образом из почти 50 тысяч рублей, которые необходимо было заплатить за отправку писем, на 47 тысяч управляющая компания использовала фальшивые марки.
В итоге сотрудники службы безопасности "Почты России" изъяли из доставки "серую почту", не оплаченную в установленном порядке. Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. По данным ТАСС, письма рассылались от имени фирмы АО "ТК Комфорт".
Подобные инциденты, связанные с почтой, в столице не редкость: в феврале "Почта России" выявила в Москве банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы
вместо компьютеров и смартфонов. Ущерб от действий мошенников только с начала года превысил шесть миллионов рублей. А 1 марта в столице задержали получателя посылки с красной икрой, между слоями которой была спрятана запрещенная к обороту черная икра
. В 20 контейнерах, прибывших из Камчатского края, содержалось более полтонны незаконного товара, который обнаружили с помощью рентгена.