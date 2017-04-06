Москвичам пытались разослать письма о задолженности с поддельными марками

1 марта 2017 г. Москвич пытался получить на почте полтонны черной икры, спрятанной в красной

Двадцать контейнеров прибыли из Камчатского края и адресовались единственному получателю в Москве. Посылку просветили рентгеном и обнаружили более 500 кг запрещенной к обороту черной икры между слоями красной.