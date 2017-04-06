]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
апреля
pda
Поиск
Архив

Москвичам пытались разослать письма о задолженности с поддельными марками
10 апреля 2017 г. | Время публикации 12:16 | Последние изменения 12:48
Рубрики: Криминал  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Письма с поддельными марками, в которых содержались уведомления о задолженности за коммунальные услуги, отправляли москвичам от имени одной из столичных компаний. Об этом сообщается на сайте федерального почтового оператора "Почта России".

Представители одной из крупнейших столичных управляющих компаний попытались отправить через отделение "Почты России" более 550 заказных писем собственникам жилья, используя при этом поддельные знаки почтовой оплаты. Опасаясь разоблачения, поверх фальшивых марок номиналом по 25, 50 и 100 рублей мошенники доклеивали настоящие марки стоимостью в один, три и пять рублей на общую сумму, необходимую для пересылки заказного письма. Таким образом из почти 50 тысяч рублей, которые необходимо было заплатить за отправку писем, на 47 тысяч управляющая компания использовала фальшивые марки.

В итоге сотрудники службы безопасности "Почты России" изъяли из доставки "серую почту", не оплаченную в установленном порядке. Материалы по данному факту будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. По данным ТАСС, письма рассылались от имени фирмы АО "ТК Комфорт".

Подобные инциденты, связанные с почтой, в столице не редкость: в феврале "Почта России" выявила в Москве банду интернет-мошенников, отправлявших покупателям кирпичи и стаканы вместо компьютеров и смартфонов. Ущерб от действий мошенников только с начала года превысил шесть миллионов рублей. А 1 марта в столице задержали получателя посылки с красной икрой, между слоями которой была спрятана запрещенная к обороту черная икра. В 20 контейнерах, прибывших из Камчатского края, содержалось более полтонны незаконного товара, который обнаружили с помощью рентгена.

Twitter
facebook


Предыдущая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвич пытался получить на почте полтонны черной икры, спрятанной в красной
1 марта 2017 г.
Москвич пытался получить на почте полтонны черной икры, спрятанной в красной
Двадцать контейнеров прибыли из Камчатского края и адресовались единственному получателю в Москве. Посылку просветили рентгеном и обнаружили более 500 кг запрещенной к обороту черной икры между слоями красной.
20 февраля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.04.2017   12:50
3
08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 10 апреля 2017 г. // Последняя новость 12:16
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>