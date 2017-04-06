Новый участок Тверской улицы начнут перекапывать после майских праздников

В столице начались основные работы по программе благоустройства "Моя улица"
, сообщил журналистам глава департамента капремонта Алексей Елисеев. Пик работ придется на июнь-июль: будет задействовано 20 тысяч рабочих и 2 тысячи единиц техники, передает "Интерфакс"
. В понедельник благоустройство началось на семикилометровом участке по нечетной стороне Бульварного кольца.
Внешняя сторона кольца заужена для транспорта на одну полосу движения, пишет "Российская газета"
. На огороженной части рабочие укладывают под землю воздушные провода. Также благоустройство началось на Кремлевском кольце и Якиманской набережной. Емельянов отметил, что работы будут вестись попеременно на разных участках программы, чтобы создавать меньше неудобств для транспорта.
После майских праздников начнут благоустраивать участок Тверской улицы от Пушкинской до Триумфальной площади. Масштабных перекрытий при этом не планируется, пообещал Емельянов. "Мы будем брать в работу до двух полос и, как и в прошлом году, постараемся максимально обеспечить комфортное перемещение транспорта. Масштабных перекрытий не будет, они будут технологические, на очень небольшой промежуток времени для прокладки коммуникаций", – цитирует чиновника агентство "Москва"
.
Напомним, в июне прошлого года Тверскую улицу на участке от Моховой до Пушкинской площади перекрывали на два выходных дня, чтобы убрать под землю воздушные провода и переложить асфальт. Такого масштабного ремонта на Тверской не проводилось с 30-х годов. В ходе работ открылось множество древних артефактов, однако градозащитники не заметили бережного к ним обращения, и попросили прокуратуру проверить
действия столичных властей.