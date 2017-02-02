В Подмосковье дети попали в больницу, отравившись едой в санатории Дети Рубрики: Происшествия

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"Медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме, в настоящее время пациенты находятся под бдительным контролем медицинских работников. Они пробудут в больнице минимум пять дней", - отметил собеседник агентства.



Как передает ТАСС, инцидент произошел в детском лагере "Исток" во Фрязино, у пострадавших диагностировано пищевое отравление. При этом, по данным агентства, госпитализированы были 11 детей и двое взрослых. СМИ сообщают, что в лагере детей кормили фастфудом. По факту произошедшего начало проверку подмосковное управление Следственного комитета РФ. В больницы подмосковных городов Фрязино и Монино были госпитализированы 13 детей, отравившиеся в одном из санаториев Щелковского района. На данный момент они находятся в удовлетворительном состоянии и средней тяжести, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения."Медицинская помощь оказана своевременно и в полном объеме, в настоящее время пациенты находятся под бдительным контролем медицинских работников. Они пробудут в больнице минимум пять дней", - отметил собеседник агентства.Как передает ТАСС, инцидент произошел в детском лагере "Исток" во Фрязино, у пострадавших диагностировано пищевое отравление. При этом, по данным агентства, госпитализированы были 11 детей и двое взрослых. СМИ сообщают, что в лагере детей кормили фастфудом. По факту произошедшего начало проверку подмосковное управление Следственного комитета РФ.



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