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Салют в День защитника Отечества запустят с 15 площадок в Москве
10 февраля 2017 г. | Время публикации 11:30 | Последние изменения 12:40
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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Десятиминутный салют в честь Дня защитника Отечества прогремит в 15 точках Москвы в девять часов вечера 23 февраля. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Для шумового эффекта залпы салютных установок поддержат холостыми выстрелами 18 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны. Главными площадками запуска салюта станут Поклонная гора и Воробьевы горы. Все места расположены так, чтобы салют был хорошо виден. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих. Адреса площадок указаны на сайте мэрии.
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Пятница, 10 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:28
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