Три человека погибли при пожаре на северо-востоке столицы Рубрики: Происшествия

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В машине скорой помощи скончался еще один человек, которого вынесли из горящей квартиры. Пострадавший получил сильное отравление дымом и ожоги тела. Пожар полностью ликвидирован, в числе причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.



В результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы погибли три человека. Как сообщили ТАСС в медицинских кругах столицы, пожар произошел на третьем этаже в квартире дома 26 в Путевом проезде. Сотрудниками МЧС спасли и эвакуировали 15 человек, в горящей квартире обнаружены тела двух двух женщин и мужчины. По предварительной информации, инцидент произошел во время распития спиртных напитков.В машине скорой помощи скончался еще один человек, которого вынесли из горящей квартиры. Пострадавший получил сильное отравление дымом и ожоги тела. Пожар полностью ликвидирован, в числе причин возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем.



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