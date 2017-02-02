Четвертая волна сноса самостроя пройдет в столице после 14 февраля

Принудительный разбор объектов самостроя, попавших в список четвертой волны
сноса, начнется не ранее 14 февраля и пройдет в светлое время суток, сообщает
пресс-служба Госинспекции по недвижимости.
Владельцы 76% объектов готовы демонтировать их добровольно. 30 построек уже снесены, 11 собственники снесут своими силами, еще 30 - при помощи префектур. Срок добровольного сноса рассчитывался индивидуально, он зависит от высоты объекта и площади земельного участка. Принудительный снос ждет 13 построек площадью 2400 квадратных метров. Это объекты вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, дома 10А и 10А строения 1-5, объект на улице Маршала Василевского, дом 13, строение 1 и другие. В список "четвертой волны" также попали обувной центр "Персей" на Кронштадском бульваре возле станции метро "Водный стадион", торговый универсальный комплекс на Ореховом бульваре, торговые ряды на Грузинском Валу и "Даниловский стройцентр" в Духовском переулке в районе "Тульской".