Четвертая волна сноса самостроя пройдет в столице после 14 февраля

13 декабря 2016 г. Несколько крупных ТЦ возле метро попали в новый список "самостроя" под снос

Самыми крупными объектами в четвертом перечне стали центр обуви возле метро "Водный стадион", торговый универсальный комплекс на Ореховом бульваре, торговые ряды на Грузинском Валу и стройцентр в Духовском переулке.