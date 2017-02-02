]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
февраля
pda
Поиск
Архив

В "Домодедово" обыскали самолет до Берлина после слов пассажира о гранате
10 февраля 2017 г. | Время публикации 17:13
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В аэропорту "Домодедово" задержали рейс до Берлина из-за конфликта экипажа с пассажиром. 66-летний россиянин сказал, что взорвал бы гранату, если бы она у него была, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. На борт пришлось вызвать кинологов, пассажиров на время досмотра вывели из самолета.

Опасных веществ и устройств в салоне не оказалось. Сказавшего о гранате мужчину сняли с рейса и доставили в полицию. По словам источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, пассажир был пьян. О причине конфликта в управлении не сказали.
Twitter
facebook


Предыдущая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.02.2017   17:30
7
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 10 февраля 2017 г. // Последняя новость 17:13
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>