В "Домодедово" обыскали самолет до Берлина после слов пассажира о гранате Рубрики: Происшествия

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Опасных веществ и устройств в салоне не оказалось. Сказавшего о гранате мужчину сняли с рейса и доставили в полицию. По словам источника В аэропорту "Домодедово" задержали рейс до Берлина из-за конфликта экипажа с пассажиром. 66-летний россиянин сказал, что взорвал бы гранату, если бы она у него была, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. На борт пришлось вызвать кинологов, пассажиров на время досмотра вывели из самолета.Опасных веществ и устройств в салоне не оказалось. Сказавшего о гранате мужчину сняли с рейса и доставили в полицию. По словам источника РИА "Новости" в правоохранительных органах, пассажир был пьян. О причине конфликта в управлении не сказали.



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