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В мэрии считают невозможным новый этап сноса пятиэтажек
10 февраля 2017 г. | Время публикации 15:20
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
Начать новую программу сноса ветхих пятиэтажек в ближайшее время "не просто крайне сложно, но и практически невозможно", заявил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин. Так он прокомментировал предложение муниципальных депутатов.

"Второй этап требует серьезной экспертной оценки, другого подхода и других денег", – цитирует чиновника РИАМО. Он отметил, что нынешняя программа сноса, рассчитанная на 6 миллионов квадратных метров жилья и 11 лет, длится уже восемнадцатый год. Проблемы возникают из-за поправок в Жилищный и Земельный кодексы, технических трудностей, недобросовестных застройщиков, нехватки площадок для расселения пятиэтажек.

"И это я говорю о трудностях с теми 6 миллионам квадратов, с которыми мы работали. А муниципальные депутаты предлагают продолжать сносить пятиэтажки других серий по той же схеме, а это около 25 миллионов квадратов", – пояснил Лёвкин. Кроме того, у города нет средств на столь масштабную программу, так как 70 процентов бюджета идет на развитие транспорта. "Где в общем контексте найти колоссальную сумму денег? Я считаю, что это не просто сложно, а, наверное, на сегодняшний день стартовать этой программе – мое личное мнение – даже невозможно", – приводит слова Лёвкина агентство RNS.

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