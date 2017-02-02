В мэрии считают невозможным новый этап сноса пятиэтажек

8 февраля 2017 г. Муниципальные депутаты просят мэрию продолжить программу сноса пятиэтажек

Часть домов, включенных в программу капремонта, просто не приспособлены для работ, и их следовало бы включить в программу сноса и расселения. Однако программа требует немалых денег, а процесс расселения саботируют сами жители.