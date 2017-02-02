]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
февраля
pda
Поиск
Архив

Москва вышла в финал премии форума "умных городов"
10 февраля 2017 г. | Время публикации 12:53
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Москва впервые вошла в топ-7 так называемых умных городов и районов мира вместе с городами Австралии, Канады и Тайваня. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, Москва стала первым российским городом, чьи успехи признали на столь высоком уровне.

На форуме The Internet of Cities Forum в Тайване был объявлен список финалистов премии умных городов, куда впервые попали представители России. Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу. Жюри премии обращает внимание на развитость инфраструктуры и ее адаптированности к новым экономическим требованиям с учетом плотности населения и географического положения. Города и районы стран оценивают по уровню доступа в интернет, доступности высшего образования, политике поощрения стартапов, интерактивности городских порталов и другим параметрам.

Напомним, в июле прошлого года исследователи компании PriceWaterhouseCoopers признали Москву одним из мировых лидеров по внедрению прикладных технологических решений в городском управлении. Наиболее высоких оценок исследователей Москва удостоилась за внедрение информационных технологий в здравоохранение, опередив Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Барселону.По количеству и разнообразию информационных систем, которые используются в городском управлении, исследователи поставили российскую столицу на второе место после Нью-Йорка, отметив опыт порталов "Активный гражданин" и "Наш город". Российская столица также делит первое место с Нью-Йорком по уровню информатизации в сфере управления транспортными потоками и использованию информационно-коммуникационных технологий в безопасности: по плотности камер на квадратный километр площади Москва уступает только Лондону.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москву назвали в числе мировых лидеров по информатизации городов
8 июля 2016 г.
Москву назвали в числе мировых лидеров по информатизации городов
Москва удостоилась высоких оценок исследователей за внедрение информационных технологий в здравоохранение, управление транспортом и безопасностью. По количеству и разнообразию информационных систем она уступает только Нью-Йорку,

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.02.2017   13:32
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 10 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>