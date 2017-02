Москва вышла в финал премии форума "умных городов" Рубрики: Общество

Москва впервые вошла в топ-7 так называемых умных городов и районов мира вместе с городами Австралии, Канады и Тайваня. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, Москва стала первым российским городом, чьи успехи признали на столь высоком уровне.На форуме The Internet of Cities Forum в Тайване был объявлен список финалистов премии умных городов, куда впервые попали представители России. Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу. Жюри премии обращает внимание на развитость инфраструктуры и ее адаптированности к новым экономическим требованиям с учетом плотности населения и географического положения. Города и районы стран оценивают по уровню доступа в интернет, доступности высшего образования, политике поощрения стартапов, интерактивности городских порталов и другим параметрам.Напомним, в июле прошлого года исследователи компании PriceWaterhouseCoopers признали Москву одним из мировых лидеров по внедрению прикладных технологических решений в городском управлении. Наиболее высоких оценок исследователей Москва удостоилась за внедрение информационных технологий в здравоохранение, опередив Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Барселону.По количеству и разнообразию информационных систем, которые используются в городском управлении, исследователи поставили российскую столицу на второе место после Нью-Йорка, отметив опыт порталов "Активный гражданин" и "Наш город". Российская столица также делит первое место с Нью-Йорком по уровню информатизации в сфере управления транспортными потоками и использованию информационно-коммуникационных технологий в безопасности: по плотности камер на квадратный километр площади Москва уступает только Лондону.



