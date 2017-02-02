Необычный перекресток на северо-востоке Москвы стал "кормушкой" для автоинспекторов Рубрики: Автотранспорт

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Суть вопроса кроется в том, что Лазаревский переулок после пересечения с Октябрьской улицей смещается на несколько метров в сторону. Таким образом, водителю, чтобы проехать прямо, необходимо слегка повернуть налево. В ГИБДД же, пользуясь доверием автомобилистов, подобные перемещения машин с радостью объявляют выездом на встречную полосу движения. Один из москвичей, попавших в "ловушку", рассказал, что инспектор ДПС пытался убедить его в том, что здесь на самом деле присутствуют два Т-образных перекрестка.



Попытки через суд доказать свою правоту ни к чему не привели. "На последнем заседании я потратил 30 минут, объясняя суду, что такое "прямое направление движения". Сотрудник ДПС и суд упрямо доказывают мне, что "прямое направление" - это когда ты держишь руль прямо", - пожаловался москвич. Примечательно, что даже официальный ответ от Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в котором прямо говорилось, что это один перекресток со смещением линии движения, на судью судебного участка N314 района Марьина Роща впечатления не произвел. По данным портала, только в прошлом году по этому перекрестку было вынесено пять обвинительных постановлений.



По словам московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, случаи с "кормушками ГИБДД" стали происходить реже, но такая практика существует до сих пор из-за "палочной" системы, которая поощряет за количество зафиксированных нарушений. "Есть так называемые свободные экипажи, которые выезжают на дежурства. И там уже сотрудникам ГИБДД приходится действовать согласно поставленной задаче - выписывать протоколы или же собирать взятки", - признал Пашкин. Большое число столичных автомобилистов угодило в устроенную дорожными инспекторами ловушку на пересечении Октябрьской улицы и Лазаревского переулка на северо-востоке Москвы. Как сообщает "Газета.Ru" , сотрудники ГИБДД, пользуясь нестандартной конфигурацией перекрестка, массово выписывают водителям штрафы, которые не получается оспорить даже через суд, несмотря на наличие очевидных аргументов в пользу горожан.Суть вопроса кроется в том, что Лазаревский переулок после пересечения с Октябрьской улицей смещается на несколько метров в сторону. Таким образом, водителю, чтобы проехать прямо, необходимо слегка повернуть налево. В ГИБДД же, пользуясь доверием автомобилистов, подобные перемещения машин с радостью объявляют выездом на встречную полосу движения. Один из москвичей, попавших в "ловушку", рассказал, что инспектор ДПС пытался убедить его в том, что здесь на самом деле присутствуют два Т-образных перекрестка.Попытки через суд доказать свою правоту ни к чему не привели. "На последнем заседании я потратил 30 минут, объясняя суду, что такое "прямое направление движения". Сотрудник ДПС и суд упрямо доказывают мне, что "прямое направление" - это когда ты держишь руль прямо", - пожаловался москвич. Примечательно, что даже официальный ответ от Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в котором прямо говорилось, что это один перекресток со смещением линии движения, на судью судебного участка N314 района Марьина Роща впечатления не произвел. По данным портала, только в прошлом году по этому перекрестку было вынесено пять обвинительных постановлений.По словам московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, случаи с "кормушками ГИБДД" стали происходить реже, но такая практика существует до сих пор из-за "палочной" системы, которая поощряет за количество зафиксированных нарушений. "Есть так называемые свободные экипажи, которые выезжают на дежурства. И там уже сотрудникам ГИБДД приходится действовать согласно поставленной задаче - выписывать протоколы или же собирать взятки", - признал Пашкин.



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