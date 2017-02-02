Все социальные карты москвича в этом году переведут на карты "Мир" Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Михаил Воскресенский



Национальная платежная система "Мир", оператором которой выступает НСПК, была создана летом 2014 года после того, как у российских банков возникли проблемы с международными платежами из-за антироссийских санкций США. Власти страны намерены с 2018 года перевести на карты "Мир" все бюджетные и социальные выплаты - соответствующий законопроект уже находится в Госдуме.



По словам члена правления ВТБ Владимира Верхошинского, в этом году розничное подразделение банка ВТБ (бывший "Банк Москвы") выпустит 500 тысяч карт "Мир". Он также отметил, что клиентам будет предоставлен выбор, какую платежную систему использовать, однако зарплатные проекты в подавляющем большинстве перейдут на систему "Мир". ВТБ вместе со столичным правительством и компанией НСПК планируют летом или осенью текущего года перевести все социальные карты москвича на карты "Мир", сообщает РИА "Новости" . Пилотная стадия проекта начнется уже предстоящей весной.Национальная платежная система "Мир", оператором которой выступает НСПК, была создана летом 2014 года после того, как у российских банков возникли проблемы с международными платежами из-за антироссийских санкций США. Власти страны намерены с 2018 года перевести на карты "Мир" все бюджетные и социальные выплаты - соответствующий законопроект уже находится в Госдуме.По словам члена правления ВТБ Владимира Верхошинского, в этом году розничное подразделение банка ВТБ (бывший "Банк Москвы") выпустит 500 тысяч карт "Мир". Он также отметил, что клиентам будет предоставлен выбор, какую платежную систему использовать, однако зарплатные проекты в подавляющем большинстве перейдут на систему "Мир".



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