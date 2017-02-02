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Все социальные карты москвича в этом году переведут на карты "Мир"
10 февраля 2017 г. | Время публикации 14:43 | Последние изменения 15:15
Рубрики: Общество  
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ВТБ вместе со столичным правительством и компанией НСПК планируют летом или осенью текущего года перевести все социальные карты москвича на карты "Мир", сообщает РИА "Новости". Пилотная стадия проекта начнется уже предстоящей весной.

Национальная платежная система "Мир", оператором которой выступает НСПК, была создана летом 2014 года после того, как у российских банков возникли проблемы с международными платежами из-за антироссийских санкций США. Власти страны намерены с 2018 года перевести на карты "Мир" все бюджетные и социальные выплаты - соответствующий законопроект уже находится в Госдуме.

По словам члена правления ВТБ Владимира Верхошинского, в этом году розничное подразделение банка ВТБ (бывший "Банк Москвы") выпустит 500 тысяч карт "Мир". Он также отметил, что клиентам будет предоставлен выбор, какую платежную систему использовать, однако зарплатные проекты в подавляющем большинстве перейдут на систему "Мир".
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