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Митинг против декриминализации побоев согласовали с третьего раза
10 февраля 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 10:50
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Митинг против декриминализации побоев согласовали для проведения в парке "Сокольники" 12 февраля. Как сообщается на сайте парка, мероприятие пройдет с 15:00 до 19:00, в нем примут участие порядка 500 человек.

В конце января мэрия не разрешила проводить митинг против декриминализации побоев на Болотной площади. Тогда власти обосновали отказ тем, что на площади, которая в 2011 году вместила более 100 тысяч человек, не поместится тысяча участников акции. Воскресенская отмечала, что транспорт по Болотной площади не ездит, поэтому митингующие не могут никому помешать. В мэрии на эти жалобы отвечать отказались, предложив организаторам ограничиться пикетом. Позднее организатор митинга Александра Воскресенская подала заявку на проведение митинга на 4 февраля в парке "Сокольники", однако там ее также отклонили по формальным причинам.

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