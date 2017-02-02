Митинг против декриминализации побоев согласовали с третьего раза

3 февраля 2017 г. Для запрета митинга против декриминализации побоев нашли новую причину

Предыдущая попытка организаторов закончилась тем, что мэрия назвала Болотную площадь слишком маленькой для тысячи человек. Перенос митинга в "Сокольники" не согласовали из-за того, что заявка была подана в электронном виде.