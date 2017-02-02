Митинг против декриминализации побоев согласовали с третьего раза

Митинг против декриминализации побоев согласовали для проведения в парке "Сокольники" 12 февраля. Как сообщается на сайте парка
, мероприятие пройдет с 15:00 до 19:00, в нем примут участие порядка 500 человек.
В конце января мэрия не разрешила проводить митинг против декриминализации побоев на Болотной площади
. Тогда власти обосновали отказ тем, что на площади, которая в 2011 году вместила более 100 тысяч человек, не поместится тысяча участников акции. Воскресенская отмечала, что транспорт по Болотной площади не ездит, поэтому митингующие не могут никому помешать. В мэрии на эти жалобы отвечать отказались, предложив организаторам ограничиться пикетом. Позднее организатор митинга Александра Воскресенская подала заявку на проведение митинга на 4 февраля в парке "Сокольники", однако там ее также отклонили
по формальным причинам.