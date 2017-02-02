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Росгвардия задержала норвежца, снимавшего беспилотником охраняемый НИИ в Москве
10 февраля 2017 г. | Время публикации 16:40
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Военные Росгвардии задержали в Москве двух человек, которые снимали с беспилотника охраняемый научно-исследовательский институт, рассказал РИА "Новости" представитель пресс-службы Центрального округа Росгвардии.

По словам собеседника агентства, летающий над запретной зоной квадрокоптер заметил служащий на территории НИИ прапорщик, который доложил об этом начальнику караула. В ходе поисков рядом с институтом были обнаружены двое мужчин, управлявших беспилотником.

Как отмечается, один из задержанных оказался гражданином Норвегии. Его вместе с сообщником доставили в службу безопасности НИИ для дальнейших разбирательств.
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