Росгвардия задержала норвежца, снимавшего беспилотником охраняемый НИИ в Москве Рубрики: Происшествия

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По словам собеседника агентства, летающий над запретной зоной квадрокоптер заметил служащий на территории НИИ прапорщик, который доложил об этом начальнику караула. В ходе поисков рядом с институтом были обнаружены двое мужчин, управлявших беспилотником.



Как отмечается, один из задержанных оказался гражданином Норвегии. Его вместе с сообщником доставили в службу безопасности НИИ для дальнейших разбирательств. Военные Росгвардии задержали в Москве двух человек, которые снимали с беспилотника охраняемый научно-исследовательский институт, рассказал РИА "Новости" представитель пресс-службы Центрального округа Росгвардии.По словам собеседника агентства, летающий над запретной зоной квадрокоптер заметил служащий на территории НИИ прапорщик, который доложил об этом начальнику караула. В ходе поисков рядом с институтом были обнаружены двое мужчин, управлявших беспилотником.Как отмечается, один из задержанных оказался гражданином Норвегии. Его вместе с сообщником доставили в службу безопасности НИИ для дальнейших разбирательств.



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