Росгвардия задержала норвежца, снимавшего беспилотником охраняемый НИИ в Москве

Военные Росгвардии задержали в Москве двух человек, которые снимали с беспилотника охраняемый научно-исследовательский институт, рассказал РИА "Новости"
представитель пресс-службы Центрального округа Росгвардии.
По словам собеседника агентства, летающий над запретной зоной квадрокоптер заметил служащий на территории НИИ прапорщик, который доложил об этом начальнику караула. В ходе поисков рядом с институтом были обнаружены двое мужчин, управлявших беспилотником.
Как отмечается, один из задержанных оказался гражданином Норвегии. Его вместе с сообщником доставили в службу безопасности НИИ для дальнейших разбирательств.