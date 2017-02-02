Минэкономразвития выступило против независимости Москвы от единой системы госзакупок

2 февраля 2017 г. Чиновники заверили, что москвичи только выиграют от выхода города из единой системы госзакупок

Заммэра Геннадий Дегтев назвал зависимость Москвы от ЕИС риском для исполнения социальных обязательств перед жителями. Эксперты же считают, что без ЕИС чиновники смогут прятать нерациональные траты бюджетных денег.