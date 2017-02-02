Минэкономразвития выступило против независимости Москвы от единой системы госзакупок

Замминистра экономического развития Евгений Елин заявил, что его ведомство не поддерживает инициативу
мэра Москвы Сергея Собянина о наделении мегаполисов правом использовать собственные независимые порталы для публикации данных о своих закупках. По мнению Елина, региональные площадки могут быть созданы для упрощения отслеживания заказа, но первичная информация все равно должна поступать в единую систему госзакупок (ЕИС).
"Должна быть единая точка, где находится информация. Это ЕИС. Для нас очень важно, чтобы не произошло растаскивания информации по разным точкам. Есть базовая фундаментальная позиция, что информация должна быть в одном месте, дальше идут технологические вещи", - цитирует замглавы Минэкономразвития RNS
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Ранее в столичной мэрии заявили, что технические сбои в работе федеральной системы зачастую не позволяют
московским заказчикам своевременно осуществлять закупки нужных товаров, работ и услуг, что влечет за собой риски неисполнения социальных обязательств перед горожанами. Московские чиновники предложили формировать пакеты данных о закупках на региональном портале по тем же требованиям, что присутствуют в ЕИС, а в федеральную систему затем бы поступала лишь информация о том, что конкретный пакет сформирован.
Независимые эксперты, впрочем, идею городских властей раскритиковали. В качестве яркого примера, специалисты "Авторамблера" привели заказ на машины для мэрии, в котором оказались исторические книги, летние трусы с логотипом BMW, чехлы для iPad и дорожная сумка за 9 тысяч рублей. Если бы Москва получила независимость от ЕИС, подобные траты было бы легко утаивать.