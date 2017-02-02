Инженер и работник банка разгромили лифт в гостинице "Пекин" Рубрики: Происшествия

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Как сообщил начальник службы безопасности фирмы, расположенной по адресу: улица Большая Садовая, дом 5, инцидент произошел вечером 7 февраля. Молодые люди, находясь в кабине лифта компании, начали бить ногами и руками по частям кабины лифта, повредив створки двери, зеркальные элементы, порог и другие части кабины. Ущерб составил почти три миллиона рублей. Молодые люди задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".



По данным телеканала



Двоих мужчин задержали за повреждение лифта в гостинице "Пекин" в центре Москвы, ущерб от их действий составил почти три миллиона рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.Как сообщил начальник службы безопасности фирмы, расположенной по адресу: улица Большая Садовая, дом 5, инцидент произошел вечером 7 февраля. Молодые люди, находясь в кабине лифта компании, начали бить ногами и руками по частям кабины лифта, повредив створки двери, зеркальные элементы, порог и другие части кабины. Ущерб составил почти три миллиона рублей. Молодые люди задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По данным телеканала РЕН ТВ , подозреваемые - уроженец Норильска 1988 года рождения, работающий в банке руководителем управления, и его ровесник - уроженец Украины, работающий инженером. Причинв их агрессивного поведения в кабине пока неизвестны.



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