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Инженер и работник банка разгромили лифт в гостинице "Пекин"
10 февраля 2017 г. | Время публикации 13:28
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Двоих мужчин задержали за повреждение лифта в гостинице "Пекин" в центре Москвы, ущерб от их действий составил почти три миллиона рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщил начальник службы безопасности фирмы, расположенной по адресу: улица Большая Садовая, дом 5, инцидент произошел вечером 7 февраля. Молодые люди, находясь в кабине лифта компании, начали бить ногами и руками по частям кабины лифта, повредив створки двери, зеркальные элементы, порог и другие части кабины. Ущерб составил почти три миллиона рублей. Молодые люди задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

По данным телеканала РЕН ТВ, подозреваемые - уроженец Норильска 1988 года рождения, работающий в банке руководителем управления, и его ровесник - уроженец Украины, работающий инженером. Причинв их агрессивного поведения в кабине пока неизвестны.

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Пятница, 10 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:28
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