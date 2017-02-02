Инженер и работник банка разгромили лифт в гостинице "Пекин"

Двоих мужчин задержали за повреждение лифта в гостинице "Пекин" в центре Москвы, ущерб от их действий составил почти три миллиона рублей. Об этом Агентству городских новостей "Москва"
сообщил источник в правоохранительных органах.
Как сообщил начальник службы безопасности фирмы, расположенной по адресу: улица Большая Садовая, дом 5, инцидент произошел вечером 7 февраля. Молодые люди, находясь в кабине лифта компании, начали бить ногами и руками по частям кабины лифта, повредив створки двери, зеркальные элементы, порог и другие части кабины. Ущерб составил почти три миллиона рублей. Молодые люди задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
По данным телеканала РЕН ТВ
, подозреваемые - уроженец Норильска 1988 года рождения, работающий в банке руководителем управления, и его ровесник - уроженец Украины, работающий инженером. Причинв их агрессивного поведения в кабине пока неизвестны.